Восстановление Алькатрас: сколько будет идея Трампа вновь открыть самую известную тюрьму США

Восстановление Алькатрас может стоить миллиарды долларов / © bigpicture.ru

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Смелый замысел президента США Дональда Трампа по превращению бывшей тюрьмы Алькатрас снова в учреждение строгого режима с максимальным уровнем безопасности и охраны может иметь огромную цену — до 2 миллиардов долларов. Несмотря на критику со стороны демократов, Трамп настолько решительно настроен на строительство новой тюрьмы на острове Алькатрас, что чиновники уже разработали предварительные оценки стоимости и совершили многочисленные визиты на остров.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

По словам источников, генеральный прокурор Пэм Бонди и министр внутренних дел Дуг Бергум уже посетили остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско.

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Варианты и миллиардные сметы

Хотя окончательного решения Трамп еще не принял, сейчас рассматривают три основных варианта:

Комплекс «супермакс»: стоимость более 2 миллиардов долларов. Этот вариант предполагает снос всех старых, полуразрушенных построек на острове и строительство суперсовременной тюрьмы с нуля.

Уменьшенная тюрьма: смета около 1 миллиарда долларов. Такой проект предполагает расположение тюрьмы только на части острова.

Передача частным подрядчикам: наименее вероятный вариант, при котором частные компании построят объект и получат право на управление им.

Одной из причин, почему самый дорогой вариант, в конце концов, могут не выбрать, исключительно его стоимость и продолжительность строительства.

«Нам нужно гораздо больше исследований, гораздо больше конкретики, прежде чем президент примет решение. Но 2 миллиарда долларов могут быть просто слишком большой суммой для него», — отметил один из чиновников.

К тому же Трамп стремится сделать как можно больше во время своего пребывания в должности.

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Символизм и вызовы

Алькатрас, закрытый как тюрьма в 1963 году из-за высоких затрат на содержание и быстрого разрушения сооружений соленой водой залива, известен тем, что в нем содержались известные преступники, включая Аль Капоне. Эта история делает его привлекательным для Трампа. Администрация также выражает обеспокоенность по поводу влияния строительства на популяцию китов в заливе. Дополнительным доводом против проекта является сокращение количества заключенных в США.

Интерес Трампа к Алькатрас мотивирован скорее символизмом, чем необходимостью. Часто фигурирующий в фильмах Алькатрас занимает особое место в культурном сознании как «жесткое место», и президенту это нравится.

«Когда мы были более серьезной нацией, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников и держали их вдали от тех, кому они могли бы навредить», — писал Трамп.

Этот подход соответствует общей риторике администрации относительно мигрантов, направленной на демонстрацию жестокости, чтобы побудить тех, кто приехал искать счастье в США, самостоятельно покидать страну.

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Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала этот план «самой тупой инициативой администрации Трампа», указывая на то, что единственными интеллектуальными источниками для этой идеи, очевидно, служили «десятилетия старых, вымышленных голливудских фильмов».

Однако визиты официальных лиц подчеркнули серьезность намерений президента.

«Люди думали, что это шутка… Но президент серьезен. И если он серьезен, мы это сделаем», — отметил другой чиновник администрации Трампа.

Напомним, в Госдепе заявили, что Трамп будет действовать агрессивно, чтобы его видение завершения войны в Украине было реализовано. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс, американский лидер — это человек, который примет твердые решения. Пока Трамп «достаточно прозрачно» выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.

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