All-Inclusive отменяется: около 400 россиян застряли в московском аэропорту "Внуково"

В России произошел очередной коллапс в аэропорту. Пассажиры не могут вылететь на отдых в Турцию.

В России более 400 пассажиров не могут вылететь в Турцию из "Внуково" в Москве из-за задержки рейсов, однако, что именно стало причиной задержки, людям так и не сообщили.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как пишет Baza, люди ждали рейс всю ночь, а затем их просто высадили из самолета.

Как известно, самолет авиалиний Turkish Airlines должен был отправиться в Турцию в ночь на 18 декабря, однако пассажиров пустили на борт только в семь утра. Туристы ждали взлета в салоне самолета два часа, после чего их без объяснения высадили и вывели в "чистую зону".

По словам пассажиров Turkish Airlines, вместе с ними туда отправили людей из других рейсов — таким образом образовалась толпа из около 400 человек.

Представители авиакомпании и аэропорта даже не объясняли, в чем причина задержек. Туристам раздали ваучеры на питание и сообщили, что экипажу нужно отдохнуть десять часов. Однако вылет так и не состоялся.

Напомним, более 1000 россиян не смогли вылететь в Египет из-за санкций против авиакомпании iFly. С 15 декабря российской авиакомпании запрещено летать над воздушным пространством Иордании. Страна требует, чтобы перевозчики предоставляли страховой сертификат, выпущенный в Лондоне, но недоступен российским компаниям из-за санкций.

Читайте также: