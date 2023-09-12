Альпинист сорвался с 600-метровой горы и чудом выжил: как ему это удалось

Мужчина после падения с горы получил лишь незначительные травмы.

В Новой Зеландии альпинист сорвался с 600-метрового склона горы Таранаки и чудом выжил, у него диагностировали лишь незначительные травмы. Событие произошло 9 сентября.

Об этом пишет BBC.

Альпиниста спасла весенняя погода – лед начал таять и мужчина упал, словно в мягкий снег. В полиции заявили, что альпинисту "чрезвычайно посчастливилось остаться в живых".

Альпинист поднимался на гору Таранаки на Северном острове, в составе группы.

"Увидев, как их товарищ-альпинист падает с горы и исчезает из виду, другой член группы спустился вниз, чтобы попытаться его найти", — сообщили в полиции.

Расстояние, которое он пролетел, равно высоте башни Абрадж аль-Бейт в Мекке в Саудовской Аравии – одной из самых высоких построек в мире. Или это высота шести монументов "Родина-мать" в Киеве.

Гора Таранаки имеет репутацию одной из самых смертоносных гор в Новой Зеландии.

Так, в 2021 году двое альпинистов упали с того же места, с которого на выходных сорвался мужчина, и погибли.

Таранаки – спящий вулкан, расположенный в относительной изоляции на западном побережье Северного острова Новой Зеландии.

"Погода в сочетании со сложным и неровным рельефом создает абсолютно уникальную среду. Одна ошибка может быть катастрофической", — говорится в заявлении Совета по безопасности гор.

Напомним, подросток упал с 30-метровой скалы в нацпарке и выжил – история удивительного спасения.

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