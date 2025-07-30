Альпинист выжил после падения со склона на бешеной скорости (видео)

Альпинист / © Unsplash

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Американский альпинист Мэтт Рэндалл пережил почти роковое падение со склона в горах Колорадо. Сорвавшись со склона на высоте более 300 метров, он мчался вниз на скорости 72 км/ч. И выжил.

Об этом сообщает LAD Bible.

Инцидент произошел недалеко от Аспена, на вершине Саут-Марун-Белл. Экстремал как раз начал спуск по склону на лыжах, когда одна из лыж зацепилась за скалу. Попытка удержаться не удалась – Рэндалл потерял равновесие и стремительно покатился вниз по крутому кулуару.

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Момент падения зафиксировала камера GoPro, и видео выглядит жутко: на записи слышно, как Мэтт кричит, катясь по склону.

"Я был уверен, что лечу на восточную сторону горы – а там внизу скалы. Я думал: сейчас будет сильный удар и я погибну", – рассказал он позже в подкасте The Sharp End.

Впрочем, вместо неминуемой гибели снег начал таять, и это дало шанс замедлить падение. Мэтт сумел перевернуться на живот и затормозить, упершись локтями в снег. Ему удалось остановиться — и остаться почти невредимым, кроме царапин и синяков.

"Я беру на себя 100% ответственности. Это падение можно было избежать. Я был слишком самоуверен", - признался он.

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Данные из Strava во время инцидента зафиксировали скорость падения – более 45 миль в час (72 км/ч). Выжить после такого счастья, которое сам Мэтт до сих пор не может осознать полностью. Этот случай, по его словам, стал "огромным жизненным уроком".

Ранее сообщалось, что бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, попавшая под камнепад в горах Пакистана, была найдена мертвой.