Германия укрепит армию ракетами

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Германия планирует закупить тысячи ракет дальнего действия у нескольких производителей, чтобы усилить потенциал сдерживания России на фоне задержек с поставками американских крылатых ракет «Томагавк». Берлин также обсуждает с Украиной совместное производство и закупку крылатой ракеты «Барс».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

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Альтернатива американским «Томагавкам»

По данным издания, представители Министерства обороны Германии ведут переговоры с американским оборонным стартапом Covenant о заключении контракта стоимостью более 1 млрд евро на закупку тысяч тяжелых крылатых ракет наземного базирования Anthem.

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Поиск альтернатив связан, в частности, с задержками в реализации плана по закупке американских ракет BGM-109 Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon производства Raytheon. По информации источников Bloomberg, ожидание их поставки может затянуться на пять лет.

В Берлине стремятся как можно скорее пополнить арсенал дальнобойного оружия, способного поражать цели на значительном расстоянии. В настоящее время немецкие вооруженные силы имеют на вооружении крылатые ракеты Taurus воздушного базирования с дальностью около 500 км.

О чём договариваются Берлин и Киев

Отдельным направлением переговоров является сотрудничество с Украиной. По данным источников Bloomberg, Германия обсуждает возможность совместного производства и закупки украинской крылатой ракеты «Барс». Производителя этой ракеты в материале не называют.

В то же время Bloomberg сообщает, что среди потенциальных поставщиков дальнобойного оружия для Германии есть и другие европейские компании. В частности, нидерландская компания Destinus SA предлагает крылатые ракеты Ruta, а немецко-британский оборонный стартап Hypersonica разрабатывает сверхскоростную ракету HS1.

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Такой подход позволит Берлину диверсифицировать поставки и не зависеть от одного производителя или одной страны.

Ракеты планируют производить тысячами

По замыслу немецкой стороны, закупка большого количества относительно недорогих ракет должна помочь преодолеть противовоздушную оборону противника благодаря массированному применению средств поражения.

Компания Covenant уже открыла завод в Лейпциге, в федеральной земле Саксония. Первые ракеты Anthem, согласно планам компании, должны сойти с конвейера в начале 2027 года. К концу того года предприятие рассчитывает изготовить 1000 ракет, а к 2028 году — выйти на производственную мощность в 5000 единиц в год.

Компания планирует опираться на европейские цепочки поставок. При этом она не раскрыла официальных характеристик Anthem. По информации источников Bloomberg, знакомых с ходом разработки, дальность этой ракеты может превышать 2000 км.

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Напомним, Дания решила приобрести свои первые высокоточные ракеты большой дальности, чтобы укрепить обороноспособность страны и сдерживать российскую агрессию в Европе. Решение Копенгагена уже вызвало резкую реакцию Москвы, которая пригрозила «неизбежными катастрофическими последствиями».

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