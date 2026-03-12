Альянс агрессоров: как опыт войны в Украине помогает Ирану наносить удары

Россия передает Ирану разведданные и спутниковые снимки

Российская разведка активно поддерживает Иран в его смертоносных атаках против США, Израиля и стран Персидского залива. Москва предоставляет Тегерану всевозможные разведывательные данные, в том числе спутниковые снимки и тактику наведения на цель с помощью беспилотников.

Об этом пишет Bloomberg.

«Скрытые руки» Путина

Это сотрудничество отражает тесную связь между странами-агрессорками, которая усилилась из-за зависимости России от иранских ударных дронов во время вторжения в Украину. По мнению западных чиновников, паттерны иранских атак имеют все признаки того, как Россия действует на украинском фронте.

«Никто не удивится, если поверит, что скрытая рука Путина стоит за некоторыми иранскими тактиками и возможно за некоторыми их возможностями», — отмечает министр обороны Великобритании Джон Гили.

Кроме того, эксперты указывают, что Россия делится с Ираном опытом противодействия американскому оружию, в частности, ракетам Patriot и ATACMS, который она получила в Украине. Тактика нацеливания на нефтяную инфраструктуру для нанесения максимального ущерба противнику также, вероятно, заимствована у РФ.

Подозрения о роли Китая

Кроме России, в США растет обеспокоенность по поводу возможного участия Китая в поддержке Ирана. Американские сенаторы предполагают, что Пекин может оказывать помощь Тегерану, хотя точный характер этой поддержки остается неясным. Пока известно, что Китай является главным покупателем иранской нефти, помогающей поддерживать экономику страны в условиях расширения конфликта.

В то же время, официальный Пекин отвергает эти обвинения. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что его страна якобы играет конструктивную роль для деэскалации и восстановления мира. Однако американские политики жестко предупреждают, что любая военная помощь Ирана со стороны Москвы или Пекина опасна «игрой с огнем».

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что пока нет публичных доказательств того, что Россия участвует в нынешнем вооруженном противостоянии на стороне Ирана. По его словам, американская сторона не зафиксировала активности российских сил , которая свидетельствовала бы об их поддержке иранской стороны в зоне боевых действий.