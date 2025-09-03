Альянс диктаторов: что означает военный парад в Пекине для Украины

Парад в Пекине 3 сентября 2025 года / © Associated Press

Реклама

В Пекине 3 сентября состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне. Событие собрало в основном лидеров авторитарных стран, в частности, глав России и Северной Кореи — Владимира Путина и Ким Чен Ина.

Иностранные СМИ называют этот парад демонстрацией военной силы и дипломатического влияния Китая .

В то же время, международные эксперты считают, что это событие может стать тревожным сигналом для Украины, поскольку оно показывает демонстрацию дружеских отношений между тремя диктаторами.

Реклама

ТСН.ua собрал реакцию иностранных СМИ о военном параде в Китае.

Предложение, которое может изменить ход войны в Украине

Во время встречи с Путиным в Пекине северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал оказать Москве «полную поддержку», назвав это «братской обязанностью». Путин поблагодарил за помощь, в том числе военную, передает Politico.

Пхеньян является ключевым союзником Кремля, снабжая оружием и даже солдатами для войны в Украине.

Ким Чен Ин и Владимир Путин / © Associated Press

Их встреча прошла на параде в Пекине, где Си Цзиньпин собрал 26 лидеров. Символическим стало совместное появление на трибуне трех лидеров – Си, Путина и Кима.

Реклама

Это вызвало мгновенную реакцию президента США Дональда Трампа, заговорившего о «заговоре против Америки». В своем выступлении Си отметил силу и самостоятельность Китая, не называя США напрямую.

Безупречный план Си Цзиньпина

Встреча трех лидеров — Китая, России и КНДР изрядно разозлила Трампа. В своем посту на платформе Truth Social он интересовался вспомнит ли Си в своей речи помощь со стороны США во Второй мировой войне, в том числе ту «огромную помощь» и жертвы, которые Америка принесла для освобождения Китая от иностранной агрессии.

«Желаю президенту Си и великолепному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ину, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении президента США.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ин / © Фото из открытых источников

Между тем, издание CNN подчеркивает, что раздражение Трампом могло входить в план Си Цзиньпина.

Реклама

"Публикация в Truth Social означает одно: если две встречи авторитарных лидеров, противников США и бывших союзников в Китае на этой неделе были задуманы как личное оскорбление президента США, то они сработали идеально", - говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Издание подчеркивает, что эта ситуация показала тщетность попыток Трампа «покорить жестких мировых лидеров своим волшебством «искусства заключения сделок», а также что будто тесные отношения с такими лидерами могут стать решающими.

Празднование в Китае происходит в напряженный международный момент, когда страна стремится воспользоваться слабостью внешней политики Трампа, взорвавшей репутацию США. Как отмечает CNN, ирония заключается в том, что Китай устраивает именно те зрелища, которые так нравятся Трампу.

Однако сплочение антизападных государств в Пекине – это не просто «троллинг». Это предупреждение, что политика второго термина Трампа, основанная на принуждении и национализме, может дать обратный эффект.

Реклама

В свою очередь Владимир Путин ответил на обвинение Трампа в сговоре и подчеркнул, что на международном форуме в Китае никто из присутствующих не сказал ни одного плохого слова о действующей администрации Белого дома.

«В ходе разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких-либо негативных суждений по поводу действующей американской администрации», — говорил он на пресс-конференции, надеясь, что его слова услышат и в Вашингтоне.

Демонстрация силы

Военный парад в Пекине имел целью продемонстрировать силу Китая и послать миру определенный «сигнал» относительно своего могущества страны, пишет Financial Times .

В то же время CNN отмечает, что празднование КНР является частью усилий Пекина, направленных на проверку альтернативных глобальных связей и систем, чтобы омрачить Запад.

Реклама

Издание отмечает, что собрав лидеров из Азии, Ближнего Востока и других стран, Си продемонстрировал способность блока сорвать глобальные власти США на многих фронтах представить Китай как альтернативного мирового лидера.

Парад в Китае / © Associated Press

«В конце встречи лидеров со всей Азии и Ближнего Востока Си представил новое видение того, как следует управлять международными делами, равно как политика Трампа «Америка превыше всего» переворачивает мир. Масштабная демонстрация силы дала Си возможность показать своим гостям, что у Китая есть не только амбиции, но и военная мощь, чтобы поддержать его видение», — отмечают журналисты CNN .

Кроме того, иностранные журналисты отмечают, что для внутренней аудитории парад стал демонстрацией того, насколько далеко Китай зашел со времен войны: от страны, захваченной и «униженной» Японией, до мировой сверхдержавы.

«Хотя этот парад официально отмечается по случаю 80-летия официальной капитуляции Японии во Второй мировой войне, он гораздо больше, чем просто обсуждение. Речь идет о проекции власти как внутри страны, так и по всему миру», — говорится в статье Sky News .

Реклама

«Непроверенная» армия Китая

Газета Financial Times отмечает, что после осмотра войск Си Цзиньпин наблюдал за масштабным парадом, в котором приняли участие 45 военных колонн.

Парад стал площадкой для публичной премьеры новых подразделений и новейшего вооружения армии.

В частности, Пекин продемонстрировал новейшие разработки в области вооружения, среди которых:

межконтинентальная ракета DF-5C, способная по официальным заявлениям поражать любую цель на планете;

двухместные истребители J-20S;

подводные дроны AJX 002 и HSU 100;

системы лазерного оружия

Также публике представили составляющие ядерной триады Китая – наземные, морские и воздушные стратегические силы.

Реклама

Финальным аккордом стал пролет семи самолетов J-10 над площадью Тяньаньмэнь. Они оставили в небе 14 цветных дымовых полос, символизировавших 14 лет сопротивления японской агрессии.

По мнению профессора Керри Брауна из Лондона, парад служил великолепной «витриной» китайского могущества и прогресса.

В то же время, ученый подчеркнул разрыв между этой демонстрацией и реальностью, напомнив, что армия Китая не проходила испытания в полномасштабной войне уже десятилетие, что ставит под вопрос ее практический боевой опыт, несмотря на впечатляющий вид.

Вызывающее послание Путина

Корреспондент Sky News Айвор Беннет подчеркнул, что пребывание кремлевского диктатора Владимира Путина и его откровенные встречи с лидерами Китая и КНДР были очень показательны.

Реклама

Журналист считает, что таким образом Путин хотел передать послание Дональду Трампу и Украине, заключающееся в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.

Владимир Путин в Китае / © Associated Press

По мнению автора, демонстративно дружеские переговоры Путина с лидером КНДР Ким Чен Ином носят провоцирующий характер. Украину и страны-союзницы будет особенно волновать риторика взаимной поддержки, а не знаменательные объятия и рукопожатия.

Кремлевский лидер выразил благодарность за участие корейских бойцов в боях на Курщине, а Ким в ответ пообещал полную поддержку и новые партии солдат для помощи Москве.

«Это зловещее предупреждение и еще одно доказательство того, что для Москвы это дружба с углубленными стратегическими выгодами. Так что если и существовала какая-то надежда, что в России вскоре закончатся человеческие ресурсы, то она, вероятно, просто угасла», — подчеркнул журналист Sky News.

Реклама

Дополнительным поводом для тревоги является открытая поддержка Путина со стороны китайского лидера Си Цзиньпина. Как отмечает Беннет, несмотря на публичные заявления Пекина о нейтралитете в отношении Украины, его действия во время визита российского президента свидетельствовали о совсем другой позиции.

В частности, Си Цзиньпин предоставил Путину почетное место справа от себя во время торжественных мероприятий, выделив ему центральную роль.

Совершенный спектакль Си Цзиньпина

Совершенный спектакль и впечатляющий список гостей были разработаны для отправки США и их союзникам послания о силе Китая, отмечает The Guardian .

Издание отмечает, что мероприятие посетили мировые лидеры преимущественно из незападных стран и ни одной из Европы или Запада.

Реклама

В то же время, встреча трех авторитарных лидеров — Путина, Си и Кима — стала своеобразным посланием Западу неповиновения Китаю.

«В своем вступительном слове Си заявил, что мир стоит перед выбором между миром и войной, предупредив, что Китай – великая нация, которую никогда не пугают никакие хулиганы, вероятно, завуалированный намек на США и их союзников. Он сказал, что прошлое показало, что китайский народ всегда объединялся, чтобы бросить вызов противнику, сталкиваясь с неурядицами», — подчеркивает The Guardian.

Китайский военный парад преследовал цель предупредить США, Европу и соседей о последствиях попыток бросить вызов интересам Китая.

Как отмечает иностранное медиа, в своей речи Си Цзиньпин снова упомянул об «омоложении нации» — концепции, безвозвратно связанной с аннексией Тайваня, который Пекин считает своей незаконно обособленной провинцией. Однако Тайвань категорически отвергает эти претензии.

Реклама

Как парад в Китае может повлиять на войну в Украине

Парад в Пекине имеет достаточно важное значение для Киева, заявляет Sky News .

Там отмечают, что присутствие Путина на параде вызывает беспокойство. Издание напоминает, что именно поддержка Китая позволила Москве выдержать экономическое давление санкций, введенных в ответ на ее нападение на Украину в 2022 году.

Несмотря на формальные заявления о нейтралитете, Китай продолжает поддерживать торговые отношения с Россией. Хотя объемы торговли в этом году несколько снизились, аналитики отмечают, что Кремль активно стремится восстановить предыдущие показатели и углубить двустороннее сотрудничество.

Дополнительную тревогу вызывает то, что КНДР направила около 11 тысяч своих солдат в Россию, в том числе в Курскую область.

Реклама

Военные КНДР

Sky News отмечает, что международная демонстрация поддержки может являться сигналом об укреплении военно-политических союзов вокруг России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.