Альянс диктаторов: как сближение России и КНДР провоцирует новый военный конфликт в Азии

Ким Чен Ин готовит армию против Японии на фоне поддержки России / © ТСН.ua

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С начала июля власти Северной Кореи совершили более десятка информационных атак на Японию, обвинив Токио в разжигании неомилитаристского безумия и целенаправленной подготовке к захватнической войне. Эксперты объясняют такое агрессивное поведение Пхеньяна ощущением новой уверенности на фоне углубления военных и экономических связей с Россией и желанием создать иллюзию мощного антизападного блока.

О причинах и последствиях геополитического обострения в Азиатско-Тихоокеанском регионе пишет South China Morning Post.

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Поиск «идеального врага» для пропаганды

Аналитики отмечают, что последние выпады режима Ким Чен Ина отражают его стремление подать ситуацию в регионе как классическое противостояние конкурирующих блоков, напоминающее время Холодной войны. Поскольку Пекин и Москва сегодня имеют свои серьезные разногласия с Токио, Северная Корея активно пользуется возможностью приобщиться к этой скоординированной критике.

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Профессор истории и международных отношений Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков подчеркивает, что для северокорейского режима критически важно образ абсолютного зла для внутренней аудитории.

"Режиму важно иметь злого врага, на которого можно жаловаться, и Япония удовлетворяет эту потребность", - отмечает эксперт.

По его словам, Пхеньян очень хочет стать на сторону России и Китая, ведь это помогает продвигать нарратив о том, что КНДР является полноценной частью мощного военного союза.

Поводы для угроз: храм Ясукуни и военный бюджет

Формальными поводами последних информационных атак стали внутренние политические и оборонные решения Японии. В частности, центральное телеграфное агентство КНДР резко раскритиковало японских политиков за память 2,5 миллиона погибших в храме Ясукуни, где японцы также увековечили имена более тысячи осужденных военных преступников.

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Ритуальный подъем, который прислала премьер-министр Санаэ Такаити, в Пхеньяне назвали неожиданным дистанционным поклонением и схемой усиления настроений повторного вторжения. Кроме того, северокорейские пропагандисты пригрозили, что неомилитаристское безумие принесет островному государству настоящую «бурю уничтожения».

Дополнительное возмущение КНДР вызвало планы Министерства обороны Японии пригласить рекордный бюджет в размере 55,9 миллиарда долларов на 2027 год. Пхеньян назвал такую инициативу крайне опасным шагом, несущим новые потрясения для региона и всего мира.

Российский фактор и общие провокации

Словесное наступление Пхеньяна идеально совпало с действиями Москвы. В середине августа российский диктатор Владимир Путин посетил спорные Курильские острова, суверенитет над которыми отстаивает Япония, а вскоре Россия провела в том районе военно-морские учения с боевыми пусками противокорабельных ракет, полностью проигнорировав дипломатические протесты Токио.

Профессор международных отношений Темплского университета Джеймс Браун объясняет, что после многих лет изоляции КНДР наконец-то получила шанс построить более тесные отношения с РФ и пытается использовать этот момент максимально эффективно.

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«Они очень хотели бы увидеть формирование трехстороннего блока для противодействия Японии, Южной Корее и США в регионе, но я не вижу, чтобы это произошло», — комментирует Джеймс Браун.

Несмотря на то, что формальный военный альянс между Китаем, РФ и КНДР пока выглядит маловероятным, эксперты ожидают дальнейшего сближения Москвы и Пхеньяна. Как предупреждают южнокорейские чиновники, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска для поддержки российской войны в Украине.

Кроме того, аналитики Stimson Centre предполагают, что Путин и Ким Чен Ын могут в ближайшее время провести символическую встречу на новом автомобильном мосту через реку Туманна. Открытие этой переправы станет еще одним доказательством углубления экономических и военных связей между двумя странами.

Напомним, недавно КНДР передала РФ новые ракеты с боеголовками в 2500 кг. Россияне размещают пусковые установки в Воронежской области, что создает серьезные риски для прифронтовых и тыловых регионов Украины.

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