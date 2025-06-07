Альянс Трампа и Маска распался: как бывшие союзники превратились в заклятых врагов

Трамп и Маск превратились во врагов и дошли до публичных угроз и обвинений / © ТСН.ua

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После публичных атак миллиардера Илона Маска президент США Дональд Трамп назвал его «заядлым наркоманом» в телефонном разговоре, пытаясь понять причину кардинальных изменений в поведении своего бывшего советника и «лучшего друга».

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные анонимные источники.

Конец политической карьеры Маска: от советника до «наркомана»

Илон Маск прибыл в Вашингтон в январе как самый влиятельный союзник Трампа. Он фактически жил в спальне Линкольна и работал главным советником Белого дома. Однако «медовый месяц» Трампа и Маска длился недолго. Тактика Маска «двигайся быстро и ломай все», отсутствие политической сообразительности и идеологические разногласия с другими ключевыми фигурами MAGA подорвали его отношения с чиновниками администрации и, наконец, с президентом.

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Трамп, известный своей резкой риторикой, был удивительно сдержан относительно Маска, но в частных разговорах назвал его «заядлым наркоманом». Маск признал употребление кетамина, который, по его словам, был предназначен для лечения депрессии. СМИ также сообщали об употреблении других препаратов.

Белый дом отметил, что беспокойство Трампа по употреблению Маском наркотиков было одним из факторов разрыва. Несмотря на публичные атаки Маска и его призывы к импичменту, Трамп призвал свое окружение не раздувать конфликт.

Столкновение интересов: от политических споров до драки

Трещины в альянсе начали появляться гораздо раньше, чем это стало публичным. Стремление Маска «все ломать» усложняло амбиции Белого дома по реформированию американского общества. Миллиардер удалил ключевых сотрудников Белого дома, в том числе руководителя аппарата Сюзи Вайлес, и постоянно спорил с членами Кабинета, а с одним дело даже дошло до драки.

Первые проблемы возникли в феврале, когда электронные письма с требованием отчитаться о пяти достижениях за неделю поступили федеральным служащим, включая судей, без уведомления. Это вызвало недовольство, поскольку свидетельствовало о непонимании Маском устройства федерального правительства.

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Тем не менее Трамп и его заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер поддерживали Маска. Однако Вайлес все больше раздражали столкновения Маска с другими членами администрации, особенно его попытки сократить федеральные гранты и закрыть Агентство США по международному развитию. Это сделало Маска мишенью для политических оппонентов Трампа.

1 апреля, во время первого крупного референдума в отношении Маска, кандидат, которого он щедро финансировал в Висконсине, потерпел поражение.

Маск, как и многие другие бизнес-лидеры, был разочарован экономической политикой Трампа. 2 апреля, после введения президентом пошлин, Маск раскритиковал его в X, назвав торгового советника Трампа Питера Наварро «идиотом». В приватных разговорах Маск обращался к Трампу с просьбой отменить пошлины, но тот уступил лишь после резкого падения рынков облигаций.

Кульминация напряженности наступила в середине апреля, когда Маск и министр финансов Скотт Бессент подрались в Белом доме. По словам Стивена Беннона, влиятельного правого подкастера и давнего советника Трампа, после того, как Трамп поддержал выбор Бессента в отношении временного комиссара IRS, между ними началась ссора. Бессент назвал Маска «мошенником», а тот в ответ «врезался плечом в грудную клетку Бессента как регбист», после чего Бессент ответил ударом. Драку разняли, и Маска вывели из Западного крыла.

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«Президент Трамп услышал об этом и сказал, что это уже слишком», — рассказал Беннон.

Окончательный разрыв и ядерное оружие

В конце апреля Маск заявил, что отходит от дел в Вашингтоне, чтобы сосредоточиться на своих бизнесах, в частности Tesla. Однако его оппоненты в администрации воспользовались его отсутствием, чтобы подорвать его влияние.

Серхио Гор, директор по кадровому обеспечению президента, передал Трампу информацию о пожертвованиях Джареда Айзекмана (которого Маск продвигал на должность главы NASA) демократам. Трамп отозвал его кандидатуру из-за вопроса лояльности. Гор и Маск конфликтовали раньше, и Гор, вероятно, хотел отомстить.

Несмотря на рост напряжения, Маск и Трамп сохраняли единый фронт во время официальной церемонии прощания Маска в Овальном кабинете, где Трамп вручил ему символический ключ и похвалил его как одного из крупнейших бизнес-лидеров и инноваторов, которых когда-либо знал мир.

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Однако всего через несколько дней их разногласия взорвались на X, когда Маск раскритиковал ключевой законопроект Трампа, призвав республиканцев не поддерживать его. Трамп публично выразил разочарование и подверг сомнению их дружбу, предположив, что критика Маска была связана с налоговыми льготами для владельцев электромобилей. Маск отрицает это обвинение.

На следующий день Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском и даже рассматривал продажу своей красной Tesla, припаркованной у Белого дома. Тем временем Маск продолжал раздувать конфликт, заявив, в частности, о связи Трампа с Джеффри Эпштейном и размышляя о создании новой политической партии — «Партии Америки».

«Есть надежда, что состоится примирение. Но это уже никогда не будет то же самое», — сказал один из собеседников издания, близкий как к Трампу, так и к Маску.

Напомним, Маск раскритиковал бюджетный законопроект команды Трампа, назвав его отвратительным. Трамп в ответ назвал Маска безумным.

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