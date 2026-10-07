C-130 Hercules / © Associated Press

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Алжир активизировал поставки военной техники в Россию. Эти грузы доставляют самолетами, пролетающими над территорией Польши. В последнее время количество таких рейсов заметно выросло.

Об этом сообщает издание Defense24.pl.

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Отмечается, что 6 октября военное лето калжирских воздушных сил Lockheed C-130H-30 Hercules снова пролетело над территорией Польши.

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Издание отмечает, что судно вылетело из главной военно-транспортной авиабазы ПС Алжира Буфарик, пролетело над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией, а около полудня вошло в польское воздушное пространство. Затем самолет направился к востоку, вошел в пространство Беларуси, а оттуда — в Россию, где приземлился в московском аэропорту Внуково.

Defense24 отмечает, что не следует считать единичными пролеты алжирских военно-транспортных самолетов над Польшей. Вероятно, речь идет о части военной логистики между Алжиром и РФ. И эта логистика в последнее время регулярно проходит через европейское воздушное пространство.

В последние недели, в частности, фиксировали полеты Ил-76МД, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules. Такие самолеты могут перевозить не только отдельные грузы, но и обеспечивать более широкое военно-техническое сотрудничество. В частности, транспортировать вооружение и оборудование для российских систем, используемых Алжиром.

Подобная ситуация наблюдается при перевозках из Африки в Беларусь, поскольку Россия также пользуется этими перевозками. Более того, Москва расширяет свое военное присутствие и логистическую заработку в Африке, используя, в частности, алжирское и ливийское направления.

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В то же время, аналитики портала отмечают, что с точки зрения Варшавы проблема не в том, что над ее территорией пролетел очередной военный самолет из Северной Африки. Значительно важнее другое: через воздушное пространство страны НАТО проходит маршрут, используемый самолетами, связанными с военным сотрудничеством с Россией.

Напомним, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал «фюреру» РФ Владимиру Путину «неизменную поддержку» в «священной войне за справедливость русского народа». В поздравлении по случаю дня рождения Путина Ким Чен Ын также заявил о «теплых и дружеских отношениях» с хозяином Кремля.

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