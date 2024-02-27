Амбиции Путина в Украине и претензии Си относительно Тайваня: что между ними общего — CNN

Многие на Тайване опасаются, что это лишь вопрос времени, когда Си, как и Путин, перейдут от слов к делу.

Когда бывшая спикера президента Тайваня Коласа Йотака смотрела недавнее интервью Такера Карлсона с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, она кое о чем подумала.

Путин и Си Цзиньпин похожи, — сказала она. — Потому что они оба считают, что представляют старую имперскую власть в своих странах. И они избранные лидеры, которые могут защитить свои страны от иностранных государств. Они думают, что они избраны. И они хотят остаться у власти навсегда. Но это ужасно. И это чепуха”.

Ерунда или нет, но брутальное вторжение Путина в Украину продолжается уже третий год, унося десятки тысяч жизней и сотни миллиардов долларов — и эта цифра продолжает расти.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала CNN, в котором автор проводит параллели между амбициями Путина в Украине и претензиями Си относительно Тайваня.

Партнерство без ограничений

Путин оправдывает свою военную агрессию против Украины, отчасти ссылаясь на исторические образы и национализм. Его аргументация восходит к нарративу китайского лидера Си Цзиньпина, который последовательно подает претензии Пекина на Тайвань через призму исторического права и национального возрождения.

"Каждый, кто заботится о демократии, каждый, кто заботится о правах человека, должен обратить на это внимание", — предупредила Колас, имея в виду параллели между оправданиями Путина для вторжения в Украину и риторикой Си Цзиньпина по поводу Тайваня и угрозу, которую амбиции обоих автократических лидеров составляют для этих демократий.

Ранее в этом месяце Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с похожим предупреждением, указав на визит Путина в Пекин в 2022 году за несколько дней до начала его полномасштабного вторжения в Украину.

“(Путин) подписал соглашение с президентом Си, где они пообещали друг другу партнерство без всяких ограничений, – сказал Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. — И мы видим, что Китай и Россия (становятся) все ближе и ближе. Поэтому, конечно, если президент Путин победит в Украине, это не только вызов для украинцев… это послание не только Путину, но и Си, когда они используют военную силу, они получают то, что хотят. Происходящее в Украине сегодня может произойти в Тайване завтра”.

Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет, что самоуправляемая демократия Тайваня является частью ее территории, хотя никогда не контролировала его, и пообещала забрать остров, если потребуется, силой.

Китай возражает против сравнений между Тайванем и Украиной, указывая на то, что лишь несколько стран признают суверенитет острова.

Но беспокойство по поводу возможных параллелей между Тайванем и Украиной — или заметок, которые Си, возможно, делает, наблюдая за реакцией мира на российскую войну, были усилены Китаем и собственной реакцией Си на нее.

Пекин отказался осудить вторжение в Украину, несмотря на то, что намерено поддерживать территориальную целостность страны согласно международным нормам. Он также заявляет о своей беспристрастности в конфликте, но продолжает укреплять экономические, стратегические и дипломатические связи с Россией, становясь ключевым экономическим спасательным кругом для пострадавшей от санкций экономики.

Иллюзии национальной идентичности

По словам критиков, интервью Путина с Карлсоном было "софтболом", предоставившим российскому президенту платформу для изложения своих территориальных амбиций в отношении Украины.

Он говорил об историческом праве, отвергал внешнее вмешательство и оправдывал неспровоцированную жестокость России по отношению к бывшему советскому государству как необходимому для защиты своих национальных интересов.

И он пошел еще дальше, выдвинув, по мнению многих, странный аргумент о том, что украинские солдаты, массово погибающие, защищая свою демократическую родину, действительно идентифицируют себя как россияне.

Вдруг украинские солдаты кричали оттуда на русском языке. Идеальные россияне, мол, россияне не сдаются, и все они погибли. Они все еще идентифицируют себя как россияне. Происходящее является в определенной степени элементом гражданской войны», — заявил в своем бреду Путин.

Критики Путина говорят, что он, похоже, живет в собственном автократическом фантастическом мире, окруженный эхо-камерой подхалимов (Карлсон, очевидно, один из них), которые либо слишком грезят, либо слишком боятся противостоять путинскому изображению Украины как чисто российской, а ее граждане все еще идентифицируют себя как таковые.

Автор статьи указывает, что был в Украине в 2014 и 2022 годах, освещая войну России против Украины и наблюдал прямо противоположные настроения.

Ни один украинец не сказал ему, что идентифицирует себя россиянином. Все, с кем он общался, страстно говорили (на украинском языке) о своей пылкой ненависти к россиянам, которые бомбили и жестоко обращались с их изуродованной войной нацией, разрывая семьи и целые общины, борющиеся с невыразимыми потерями.

Наблюдатели считают, что общественное мнение мало значит для таких лидеров, как Путин и Си, которым удалось консолидировать почти абсолютную власть, подавляя инакомыслие, контролируя потоки информации и подавляя потенциальные угрозы.

Для Путина исторические связи Украины с Россией глубоко укоренены в веках всеобщей истории, культурных обменов и политических союзов — этого достаточно, чтобы оправдать ее включение в российскую сферу влияния.

Также Си привязал "воссоединение" с Тайванем к своей масштабной стратегии "национального омоложения" Китая.

Тайвань, заселенный коренным населением на протяжении тысячелетий, был аннексирован в 1683 году династией Цин, правившей островом более 200 лет — без полного контроля над ним — до того, как в 1895 году отдать его императорской Японии.

Остров оставался японской колонией в течение полувека до конца Второй мировой войны, когда он перешел под контроль правящего националистического правительства Китая.

В 1949 году после поражения от коммунистов в кровавой гражданской войне в Китае генерал Чан Кайши и его националистические силы бежали на Тайвань, перенеся на остров резиденцию правительства Китайской Республики.

Си сыграл на исторических связях Тайваня с материком и усилил давнюю риторику Коммунистической партии по установлению контроля над островом.

“Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не будем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры – это направлено исключительно против вмешательства внешних сил и нескольких стремящихся сепаратистов независимости Тайваня», — сказал Си в своей речи на большом партийном собрании в 2022 году.

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Он тоже пытался играть на общей идентичности. “Люди с обеих сторон Тайванского пролива являются китайцами и разделяют природное родство и национальную идентичность, построенную на родстве и взаимопомощи. Это факт, который никогда не сможет изменить никто и никакая сила», – сказал Си в 2019 году.

Опросы Тайванского национального центра изучения выборов при Университете Ченчи, отслеживающего изменения в самоидентификации населения Тайваня с 1992 года, показывают, что в 2023 году почти 62% жителей Тайваня идентифицировали себя исключительно как тайванцы, а количество тех, кто идентифицировал себя как китайцы. ,4%, что является рекордно низким показателем за всю историю страны. Китай обвиняет коррупционное влияние так называемых внешних сил, таких как Соединенные Штаты.

Опасения, что Тайвань станет "следующим Гонконгом", в значительной степени способствовали убедительному переизбранию президента Цай Инвэн в 2020 году и помогли ее Демократической прогрессивной партии обеспечить беспрецедентный третий президентский срок в этом году — несмотря на то, что Тайбэй описал как скоординированную кампанию военной завоевания Пекина.

Эти результаты подчеркивают ключевую особенность политического ландшафта Тайваня: многие граждане ценят свои демократические институты, свободы и самобытную идентичность.

Такие настроения, вероятно, не имеют значения для Си, который, в сущности, обеспечил себе пожизненное единоличное правление на материке.

Одно из распространенных мнений — как на Тайване, так и за его пределами — заключается в том, что Си решительно настроен вернуть Тайвань в коммунистическую орбиту Китая к 2049 году — 100-летию правления партии на материковом Китае. Наблюдатели говорят, что любая меньшая цель подорвет авторитет Пекина и лидерство Си.

Прославленное прошлое, неопределенное будущее

Используя образы былого величия по отношению к Западу, Си и Путин стремятся укрепить свою легитимность для внутренней аудитории и продемонстрировать силу перед лицом трения с Западом.

Сегодня Си расширяет китайскую армию такими темпами, каких мир не видел в течение столетия со времен Второй мировой войны.

Китайский аналитик Стив Цанг, автор книги "Если Китай нападет на Тайвань", как-то сказал автору материала, что для сравнения, наращивание военного потенциала Си больше, чем у нацистской Германии и императорской Японии вместе взятых. Си уже командует крупнейшим во всем мире военно-морским флотом, а его амбиции в ядерной, космической и искусственной войне развиваются с молниеносной скоростью.

Вэнь-Ти Сун, научный сотрудник Глобального китайского центра Атлантического совета, отмечает необходимость демократического единства для сдерживания авторитарной агрессии, в частности, ссылаясь на уверенное лидерство Си и его последствия для Тайваня.

“Лидерство Си Цзиньпина характеризуется высокой степенью проективной уверенности в себе. Вы постоянно слышите, как Си Цзиньпин говорит о том, что Восток поднимается, а Запад приходит в упадок, — говорит он. – С этой повышенной прогнозируемой уверенностью приходит и повышенный спрос на результаты, которых должен достичь Си Цзиньпин, и именно поэтому вы видите, что Си Цзиньпин стал гораздо менее терпеливым в вопросе Тайваня”.

В последние годы Китай значительно усилил военное устрашение Тайваня, применяя различные тактики для отстаивания своих территориальных претензий, включая частые вторжения в воздушное пространство, военно-морские маневры и масштабные военные учения, проводимые вблизи острова.

Аналитики говорят, что наращивание военного потенциала, усилия по модернизации и развертыванию новейших вооружений еще больше подчеркивают намерения Пекина заставить и запугать Тайвань, повышая региональную напряженность.

Когда речь идет о будущем Тайваня и сравнении с Украиной, аналогии имеют свои пределы, и каждая из них должна пониматься и рассматриваться на собственных условиях.

С одной стороны, Тайвань получил значительную международную поддержку, хотя и неофициальную, в том числе со стороны Вашингтона, что усложняет любые попытки Пекина силой аннексировать остров. Кроме того, обязательство США предоставить Тайваню средства защиты в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем еще больше отличает ситуацию от ситуации в Украине.

Тем не менее, по мнению экспертов, то, как остальной мир относится к Путину и к признакам агрессии Си вокруг Тайваня и в более широком регионе, может повлиять на расчеты Си, говорят эксперты.

И для тех, кто заметил, как отвержение Путиным Украины как "искусственного государства" отражает настаивание Си на том, что все вопросы, связанные с Тайванем, являются "внутренними делами", такая бескомпромиссная позиция вызывает беспокойство.

Многие на Тайване опасаются, что это лишь вопрос времени, когда Си, как и Путин, перейдут от слов к делу.

Сведения об авторе: Уилл Рипли — старший международный корреспондент CNN, базирующийся в Тайбэе.

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