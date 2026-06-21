РФ не смогла запустить морской коридор в Индию / © Служба внешней разведки

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Масштабный морской проект с Индией оказался на грани краха из-за отсталости России. Морской проект сообщения между Владивостоком и индийским портом Ченнаи фактически остановился.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Морской проект России и Индия остановился — разведка

Россия не смогла запустить морской маршрут в Индию из-за технологической отсталости портов. Российский амбициозный проект создания прямого морского коридора между Владивостоком и индийским портом Ченнаи, договоренности о котором были достигнуты еще в 2019 году, фактически остановлен.

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Главной причиной замораживания инициативы явилась технологическая невозможность портовой инфраструктуры РФ обеспечить работу этого логистического пути.

Как стало известно из письма главы минтранса РФ Андрея Никитина Владимиру Путину, российские транспортные операторы вообще не проявили интереса к проекту.

В порту Владивостока отсутствуют специализированные терминалы для перевалки нефти, сжиженного природного газа и удобрений — ключевых товаров, в поставках которых заинтересована Индия.

«Москва годами заявляла о готовности стать „новым логистическим хабом“, но не смогла построить базовые мощности для перевалки собственного же сырья на Дальнем Востоке», — пишут в СВР.

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На фоне деклараций РФ о «развороте на Восток» фиксируется значительное падение объемов торговли между государствами. В 2025/26 финансовом году общий товарооборот между РФ и Индией сократился на 12,8% и составил 59,86 млрд долларов.

При этом индийский экспорт в Россию упал на 7,9%, а импорт российских товаров в Индию уменьшился на 13,2%.

Сейчас в России пытаются компенсировать закрытие проекта предложением объединить этот маршрут с Трансарктическим коридором. Однако эксперты убеждены, что это приведет к существенному удорожанию и усложнению логистических процессов.

«Россия снова доказала, что является ненадежным партнером, способным только на громкие политические декларации, не подкрепленные реальными экономическими возможностями», — добавили в Службе внешней разведки.

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В Индии сделали заявление о российской нефти

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину США и союзники ввели масштабные ограничения против российского энергетического сектора, в частности, установив предельную цену на экспорт нефти.

Несмотря на это, как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, с 2022 года Нью-Дели активно закупал российское сырье по прямой просьбе самого Вашингтона, который стремился стабилизировать мировой рынок и избежать резкого роста цен.

Глава индийского МИД подчеркнул, что при выборе поставщиков энергоресурсов его страна традиционно руководствуется двумя ключевыми критериями — ценой и доступностью.

В то же время Джайшанкар критически высказался по поводу санкционной политики США. По его мнению, подход американской стороны к ограничению против российской нефти не всегда был последовательным, а международные дискуссии вокруг этих закупок часто сопровождались двойными стандартами.

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