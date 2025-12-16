"Америка прежде всего": Вашингтон радикально меняет приоритеты внешней политики

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Гегсет / © ТСН.ua

Пентагон стоит на пороге самой масштабной реорганизации за последние десятилетия. Высшее военное руководство США подготовило план, предусматривающий сокращение количества четырехзвездочных генералов, объединение командований и перенос стратегического фокуса из Европы и Ближнего Востока на Западное полушарие. Эта инициатива, продвигаемая командой Трампа, стремится завершить эпоху, когда Америка «поддерживала весь мировой порядок».

Детали резонансного плана опубликовало The Washington Post.

Высшие чиновники Пентагона готовят план, который может кардинально изменить структуру управления вооруженными силами США. Предложение, которое в ближайшие дни должен представить глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, отвечает видению нового министра обороны Пита Гегсета.

Снижение статуса Европы

Согласно плану, Пентагон намерен существенно сократить иерархию своих главных штабов за рубежом.

"Это снизит значимость штаб-квартир Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM), поместив их под контроль новой организации, известной как Международное командование США", - сообщают источники.

Такие шаги дополнят другие усилия администрации Трампа по перемещению ресурсов с Ближнего Востока и Европы. Основное внимание будет сосредоточено на расширении военных операций в Западном полушарии.

Создание «Америка»

Приоритетом новой стратегии станет защита собственно американского континента.

План предусматривает перегруппировку Южного командования США (отвечает за Латинскую Америку) и Северное командование США (отвечает за Северную Америку) под единый новый штаб. Эта структура получит название Командование Америк США , или Americom .

В общей сложности количество боевых командований планируют сократить с 11 до 8.

«Дни Атланта прошли»

Источники отмечают, что этот план полностью согласуется со стратегией национальной безопасности администрации Трампа, обнародованной в этом месяце. В ней, в частности, декларируется, что "дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, прошли".

Министр обороны Пит Гегсет также стремится выполнить свое обещание «взломать статус-кво» и сократить количество четырехзвездных генералов в армии.

Предостережения Конгресса и экспертов

Законодатели уже выразили обеспокоенность отсутствием деталей. Конгресс принял беспрецедентное решение, требуя от Пентагона детального отчета о расходах и влиянии реформы на альянсы США перед выделением средств.

Бывший министр обороны Чак Хейгел также предупредил о рисках чрезмерной централизации.

"Мир не становится менее сложным… Вы хотите иметь командование, способное предупредить проблемы до того, как они станут большими, и я думаю, что вы теряете часть этого, когда объединяете или консолидируете слишком много", - отметил Хейгел.

