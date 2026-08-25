"Америка": Трамп придумал новое название для озера на границе с Канадой

Онтарио

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Президент США Дональд Трамп предложил изменить название озера Онтарио, расположенное на границе Соединенных Штатов и Канады. Американский лидер заявил, что водоем можно назвать «озером Америка».

О своей идее Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

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По его словам, причиной такого решения является ухудшение отношений с Канадой и нежелание США продолжать вести бизнес с Онтарио.

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«Мы не ожидаем дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио», — написал Трамп.

Где расположено озеро Онтарио

Озеро Онтарио входит в состав Больших озер Северной Америки. Он расположен между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио.

Это меньше всего по площади и самое восточное из пяти Великих озер. В то же время водоем имеет важное значение для обеих стран.

На канадской стороне озеро граничит с провинцией Онтарио — наиболее густонаселенной провинцией страны. Именно здесь сосредоточена большая часть канадской автомобильной промышленности.

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Трамп уже переименовал географический объект

Идея изменять названия географических объектов не нова для Трампа. В январе 2025 года он объявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Впоследствии президент США подписал соответствующий указ.

Теперь Трамп предложил изменить название уже водоема, напрямую связанного с Канадой. Его новое заявление прозвучало на фоне очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой.

Напомним, Дональд Трамп обратился к украинцам с особым посланием по случаю Дня Независимости. Президент США назвал украинцев «мужественными, отважными и талантливыми людьми» и сказал, что США «увлекаются стойким духом» народа.

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