В болезненном воображении Дмитрия Пескова американцы ведут войну против России на ее собственной территории.
США вроде бы уже ведут войну против России, а американские танки ездят по “русской территории”.
Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 марта.
“Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо», — заявил он, отвечая в среду на вопросы участников просветительского марафона «Знание. Первые в рамках всемирного фестиваля молодежи.
Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо. Они ездят до какого-то момента, а потом они горят— Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 6, 2024
Песков о том, что Америка ведет войну с Россией и перспективами танков и самолетов США .
По словам Пескова, танки "ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем, и мы будем их уничтожать дальше".
"И если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — продолжил Песков.
Напомним, Песков пожаловался на власти Молдовы, которые отвергают любой диалог с Россией.
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