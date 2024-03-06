В болезненном воображении Дмитрия Пескова американцы ведут войну против России на ее собственной территории.

США вроде бы уже ведут войну против России, а американские танки ездят по “русской территории”.

Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в среду, 6 марта.

“Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо», — заявил он, отвечая в среду на вопросы участников просветительского марафона «Знание. Первые в рамках всемирного фестиваля молодежи.

Танки США ездят по территории Российской Федерации. Это плохо. Они ездят до какого-то момента, а потом они горят

Песков о том, что Америка ведет войну с Россией и перспективами танков и самолетов США . — Ученик Штирлица2 (@hd7PR5YZbN59013) March 6, 2024

По словам Пескова, танки "ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что мы их уничтожаем, и мы будем их уничтожать дальше".

"И если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — продолжил Песков.

Напомним, Песков пожаловался на власти Молдовы, которые отвергают любой диалог с Россией.

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