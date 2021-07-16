Американца обвинили в жестоком обращении с крокодилом: фото

Полиция штата Флорида арестовала мужчину, который пытался забросить аллигатора на крышу дома.

В американском городе Киссимми (штат Фолрида) офицеры полиции задержали 32-летнего Уильяма Ходжа, который похитил из вольера местного гольф-клуба "Конго Ривер" аллигатора и жестоко его мучил. Об этом сообщает Fox News.

Полицейские заметили мужчину, который шел вечером 15 июля по улице и нес в руках аллигатора. Он обращался с животным неадекватно — бросил крокодила сначала о землю и потоптался по нему, а потом попытался забросить его на крышу дома.

Фото: Facebook

Офицерам полиции задержанный, которым оказался местный житель Уильям "Бубба" Ходжа, объяснил, что таким образом пытался проучить аллигатора, но в чем именно тот провинился, не уточнил.

Задержанному предъявлено обвинение в краже и жестоком обращении с животными. Крокодила вернули в вольер гольф-клуба "Конго Ривер".

Напомним, ранее полицейские округа Вошо (штат Невада, США) арестовали бывшую сотрудницу стоматологического кабинета по обвинению в краже и проведении незаконных хирургических операций.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку