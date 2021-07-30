Американцы должны получать по $100 за COVID-вакцинацию: заявление Байдена

Американцы должны получать по $100 за COVID-вакцинацию: заявление Байдена

Примерно треть невакцинированных американцев готова сделать прививку за деньги.

Президент США Джо Байден в четверг, 29 июля, призвал правительства штатов и местные власти предлагать 100 долларов каждому американцу, который вакцинируется от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, "финансовые стимулы служат для некоторых людей мотивирующим фактором для вакцинации".

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Так, когда американская сеть супермаркетов Kroger предложила своим сотрудникам единовременную выплату в размере 100 долларов за получение прививки от коронавируса, количество вакцинаций возросло с 50% до 75%.

Кроме того, в штатах Нью-Мексико, Огайо и Колорадо в пилотном режиме действовали программы финансового стимулирования, которые "также помогли изменить масштаб вакцинации".

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, примерно треть невакцинированных людей заявила, что оплата наличными повысит вероятность того, что они сделают прививки.

Американский план спасения (ARP) предоставил штатам, территориям и населенным пунктам ресурсы, которые можно использовать для стимулирования повышения показателей вакцинации.

"Президент призывает каждый штат, территорию и местное правительство использовать это финансирование ARP для обеспечения 100 долларов каждому, кто будет вакцинирован", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент США Джо Байден обязал невакцинированных от COVID-19 государственных служащих соблюдать усиленный карантин, в частности носить маски и еженедельно сдавать тесты на коронавирус.

Напомним, что Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

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