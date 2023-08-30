Американцы очень медленно реагируют на гарантии безопасности: эксперт объяснил, почему США "мягко" идут на обострение

По словам эксперта, от США не следует ожидать ни поддержки вступления Украины в НАТО, ни полноценных гарантий безопасности.

Независимо от администрации, ее курс США всегда очень мягко идут на любые обострения. .

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал эксперт-американист Александр Краев.

"То, что американцы очень медленно реагируют на вопросы по гарантии безопасности, это то, чего стоило от них ожидать. Независимо от администрации, независимо от ее курса мы видим, что американцы очень мягко идут на любые обострения. Они не готовы к резким и значительным обострениям в отношениях с Россией и соответственно отношениям с Китаем, потому что они это абсолютно четко связывают", — отметил эксперт.

По словам эксперта, от США не следует ожидать ни поддержки вступления Украины в НАТО, ни полноценных гарантий безопасности, о которых они говорили.

"То, что у нас сейчас есть хотя бы этот формат так называемых гарантий от "Группы семи", то, что этот документ открыт и может эволюционировать, развиваться и прогрессировать куда-то дальше — это уже очень неплохой результат. Будет ли это меняться, на самом деле, очень возможно. Потому что сам формат этого документа говорит о том, что мы можем заключать новые форматы договоренностей, новые форматы гарантий в двусторонних переговорах с каждой конкретной страной", – добавил он.

Как говорит Краев, именно такая открытость и возможность эластичного подхода к тексту этого документа уже дает свои результаты.

"Мы видим, что почти 15 стран за последние несколько недель решили присоединиться к этому документу, даже несмотря на то, что они не являются частью "Группы семи". Будут ли у нас лучшие гарантии безопасности от американцев? Будут, но не сейчас". Что сделать для того, чтобы они были? Продолжать работать в том же темпе и нашей дипломатии, и нашим Вооруженным силам", — сказал он.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 250 млн долларов.

Также в Америке сообщили, что в октябре приступят к подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Но пока неясно, сколько времени понадобится для обучения пилотов.

Читайте также: