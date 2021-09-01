Американец, который по ошибке отсидел в камере смертников 20 лет, получил миллион долларов

Американец, который по ошибке отсидел в камере смертников 20 лет, получил миллион долларов

Мужчина оказался в тюрьме из-за судебной ошибки.

Американец, просидевший 20 лет в камере смертников после ложного обвинения, получит один миллион долларов компенсации.

Об этом сообщает WJW.

Контрольный совет штата Огайо единогласно проголосовал за выплату компенсации Джо Д'Амброзио, который из-за судебной ошибки провел два десятилетия в камере смертников.

Мужчина был арестован по обвинению в убийстве, которое произошло в 1988 году. Хотя у следствия не было доказательств, что он находился на месте преступления, его и еще двух подозреваемых взяли под стражу. Один из них дал показания против Д'Амброзио в обмен на 12-летний тюремный срок, а он был приговорен к смертной казни.

В 2006 году начался пересмотр дела, в ходе которого в нем были обнаружены нарушения. В 2011 году федеральный судья снял с Д'Амброзио все обвинения, но штат Огайо обжаловал это решение.

Мужчина вышел на свободу в январе 2013 года, проведя в камере смертников 20 лет.

Теперь мужчина получит компенсацию из фонда штата по борьбе с незаконным лишением свободы, который был создан в 2019 году для выплаты компенсаций невинно осужденным.

Напомним, американец, отсидевший 39 лет в тюрьме за якобы убийство женщины и ее четырехлетнего сына, получит 21 млн долларов в качестве компенсации.

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