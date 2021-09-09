Американец за ночь забыл жену, дочь и большую часть жизни: почему это произошло

Мужчина проснулся рядом с женой, но не мог вспомнить ее.

36-летний Дэниэл Портер из американского штата Техас за ночь забыл большую часть жизни. Американец проснулся рядом со своей женой, но понял, что понятия не имеет, где он находится и кто рядом с ним.

Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в июле 2020 года, когда Дэниел внезапно забыл, что с ним происходило годами. Он не мог вспомнить, ни жену Рут, ни 10-летнюю дочь. Хотя сейчас он работает над восстановлением своих воспоминаний, у Дэниэла все еще их нет в период с 2000 до 2020 года, включая день его свадьбы и рождения дочери Либби.

Кроме того, он не только потерял воспоминания о близких и великие моменты жизни, такие как встреча с Рут в 2006 году, но и потерял всю память о своем образовании и был вынужден прекратить работу специалистом по слуху.

Мужчина был убежден, что ему 16 лет и он собираться в школу. Рут же была вынуждена убедить его, что она на самом деле была его женой и что он не был похищен.

"Он проснулся однажды утром и просто понятия не имел, кто я и где он. Он был очень растерян. К счастью, мы были на ферме его родителей и они могли подтвердить, что я его жена, и он верил им, но понятия не имел, что у него есть дочь, и он боялся наших собак", — вспоминает жена Рут.

Также читайте В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

После этого пара обратилась к медикам, которые установили, что Даниэль перенес переходную глобальную амнезию, которая является внезапным, временным прерыванием кратковременной памяти. Супругов заверили, что память восстановится в течение 24 часов, хотя этого не произошло.

"Он не помнит, как встречался со мной, женился, купил наш первый дом, родилась наша дочь. .. Он спрятал подарки на день рождения Либби за неделю до того, как у него была амнезия, поэтому, когда наступил праздник мы не смогли их найти, потому что он не мог вспомнить, куда их положил", — рассказывает жена.

Также Рут говорит, что после инцидента изменились его предпочтения в еде, он стал более дружелюбным и общительным, но сохранил чувство юмора.

Также читайте Американка в день рождения потеряла всех пятерых детей: трагическая история

Американка вспоминает, что за несколько месяцев до того, как произошел роковой день, у Дэниэла начались приступы, вызванные стрессом, из-за изменений в жизни. Сначала он потерял работу, потом повредил спину также пара была вынуждена продать дом и большую часть имущества.

Они также переехали в Миссури на работу, но им не заплатили, поэтому семья оказалась в затруднительном положении без друзей и семьи рядом. Считается, что все этот кумулятивный стресс вызвал потерю памяти Дэниэла.

Сейчас мужчина собирается пройти терапию для восстановления воспоминаний.

Напомним, в Британии пара сделала коррекцию зрения и впервые за много лет увидела недостатки друг друга. Какая была их реакция, читайте здесь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку