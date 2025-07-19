Семья Гаффманов

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Американца Дерека Гаффмана, выехавшего со своей семьей в Россию, чтобы на его детей не влияла «пропаганда ЛГБТ», мобилизовали в российскую армию и отправили на войну против Украины.

Об этом пишут United24 и Daily Beast.

Весной 2025 года 46-летний гражданин США Дерек Гаффман вывез семью из «загнивающего Захоха» в «духовную» Россию во избежание «идеологической обработки» ЛГБТ+ для своих детей.

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Они поселились в селе под Москвой, которое построили в 2023 году именно с пропагандистской целью привлечь американцев, желающих уйти от «либеральных гендерных норм». Этот проект потерпел неудачу, поскольку только две семьи, включая Гаффманов, переехали.

Гаффман, коренной техасец, привез с собой в Россию жену, троих дочерей в возрасте от 10 до 13 лет и их хаски по кличке «Беби». У пары также есть три сына от предыдущих браков (21, 20 и 19 лет), которые, к своему счастью, решили остаться в Соединенных Штатах.

Гаффман для того чтобы ускорить процесс получения российского гражданства, подписал контракт с Министерством обороны России. Он ожидал назначения на тыловую должность, однако американца отправили как пушечное мясо на войну против Украины.

«Дерек чувствует, что его бросают на мясо после того, как ему сказали, что его работой в армии будет корреспондент или сварщик», — сказала его жена Дианна в записанном обращении с просьбой о молитве, которое впоследствии было удалено с ее страницы в YouTube.

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По словам Дианны, у ее мужа нет военного опыта, а его обучение проводили на русском языке, которого он не понимает. Она предположила, что языковой барьер сделал ее мужа особенно неподготовленным к ужасам боевых действий. Кроме того, женщина, что Дерека обманули при подписании контракта.

Как «настоящая россиянка», Дианна пожаловалась и на отсутствие выплат за участие в так называемой «СВО».

В то же время она, очевидно, решила не раздражать российские спецслужбы откровенной критикой, поэтому решила немного подлизаться к путинскому режиму.

«Для меня это не стало неожиданностью, (что американец ушел на фронт — Ред.) Он всегда так высоко отзывался о России, ее президенте и ее народе, и у него сильное стремление совершать правильные поступки», — сказала она в лучших традициях пропагандистских СМИ.

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Сама Дианна три года назад преодолела алкоголизм, ранее рассказывала журналистам, что снова начала пить из-за стресса, связанного с их новой жизнью в России.

Ранее сообщалось, что Кремль наградил российским паспортом гражданина США Дэниела Мартиндейла за шпионаж против ВСУ.