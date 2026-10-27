Американец возмутился бургером во Франции: почему его жалоба разозлила всю Европу

Порции во французском McDonald's оказались меньше американских / © Фото из открытых источников

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Американец подверг критике французский McDonald's после того, как приобрел «Биг Мак» за 6,40 евро. Мужчина заявил, что бургер оказался меньше «МакЧикена», и опубликовал фотографию покупки, приложив к ней руку, чтобы продемонстрировать размер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему американец раскритиковал французский McDonald's

Мужчина опубликовал сообщение в тематическом сообществе Reddit Mildly Infuriating, где пользователи делятся раздражающими их ситуациями. Публикацию он назвал "Биг Мак теперь маленький Мак".

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«Я заплатил 6,40 евро (7,13 доллара) во Франции за „Биг Мак“, который меньше „Мак Чикена“», — написал американец.

Он объяснил, что во время путешествий за пределы США любит посещать местные рестораны McDonald's и сравнивать качество еды в разных странах. По его словам, он хотел проверить, действительно ли бургеры за рубежом лучше, но после этого случая, вероятно, больше не будет повторять такие эксперименты.

Как европейцы ответили на жалобу

Сообщение вызвало оживленную дискуссию. Часть пользователей считала, что американец просто привык к большим порциям и потому воспринял обычный для Европы размер бургера как проблему.

«Он уезжает из Америки и получает обычную порцию, но вместо того, чтобы возмущаться тем, что американцы переедают, сердится из-за бургера, который отвечает международным стандартам, но кажется маленьким по американским меркам», — иронически заметил один из комментаторов.

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Другие пользователи также встали на защиту европейских порций.

«Это все равно намного лучше мусора, который едят американцы», — написал один из них.

Еще один комментатор объяснил, что в Европе привыкли к порциям нормального размера. В то же время некоторые признали, что французский «Биг Мак» действительно отличается от американского.

Чем отличается «Биг Мак» в США и Франции

Разница между бургерами подтверждается и опубликованными пищевыми показателями. По данным Daily Mail, американский "Биг Мак" содержит 580 килокалорий, 45 г углеводов и 34 г жира. Французский вариант имеет 530 килокалорий, 42 г углеводов и 27 г жира.

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Следовательно, разница составляет 50 килокалорий, 3 г углеводов и 7 г жира. В то же время, сами эти показатели не доказывают, что бургер во Франции стал меньше в последнее время: они лишь отражают различия между продуктами на разных рынках.

По данным McDonald's France , французский "Биг Мак" действительно содержит 530 килокалорий на порцию. Американская сеть указывает для своего бургера 580 килокалорий. Рецептуры и размеры порций могут зависеть от страны.

Действительно ли McDonald's уменьшает порции

Ранее сеть неоднократно сталкивалась с обвинениями в так называемой шринкфляции – практике, когда товар уменьшается в размере, а цена остается неизменной или растет. Пользователи соцсетей жаловались, что бургеры, картофель фри и напитки стали меньше, чем они помнят.

Компания отрицала общие утверждения о систематическом уменьшении своих основных продуктов. В McDonald's объясняли, что многие популярные позиции сохраняют тот же размер в течение десятилетий, тогда как цены растут из-за увеличения операционных расходов.

Отдельно компания столкнулась с понижением темпов роста продаж в США. В августе представительница американского подразделения Скай Андерсон признала, что сеть не всегда обеспечивала стабильное качество обслуживания и работы ресторанов. В то же время, конкретных доказательств того, что именно французский «Биг Мак» недавно уменьшили, нет.

Культурные отличия за столом - последние истории

При путешествиях обычные гастрономические привычки могут становиться поводом для споров. Например, путешественники на Reddit обсуждали, нормально ли заказывать одно блюдо на двоих в ресторане . Оказалось, что отношение к этому зависит от типа заведения, местных обычаев и ресторанного этикета в разных странах.

Похожую дискуссию повлекли за собой рестораны в Австрии, которые начали брать дополнительную плату за пустую тарелку для разделения блюда. Спор развернулся вокруг того, имеет ли гость право разделить одно блюдо на двоих . В одном из описанных случаев доплата достигла 11 евро – столько же стоила самая дешевая пицца в меню. Для одних посетителей это было чрезмерным ограничением, тогда как часть рестораторов объясняла следующие правила расходами заведений.

Подобные недоразумения возникают и из-за других привычек – от способа обслуживания до температуры напитков. Американец, побывавший в Украине, ранее рассказал о пяти удививших его вещах , в частности о привычке подавать напитки без большого количества льда и о том, как люди одеваются на улице.

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