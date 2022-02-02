Американка победила двух гигантских кроликов в соревновании по поеданию салата

Американка победила двух гигантских кроликов в соревновании по поеданию салата

Девушка умудрилась съесть полтора килограмма салата за 10 минут.

Наперегонки с кролями — американка победила сразу двух ушастых на конкурсе по поеданию салата.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Устроил соревнование калифорнийский магазин, продающий здоровую еду. Сначала 27-летней девушке предложили посоревноваться с гигантским кролем по прозвищу Хани Банни, кто скорее справится с порцией зелени.

Американка настолько умело жевала салат, что организаторы впоследствии позволили владельцу ее конкурента привести на помощь еще одного кроля. Впрочем, даже вместе грызуны не смогли победить человека.

Девушка умудрилась съесть полтора килограмма салата за 10 минут и выиграла состязание.

Американка ела салат наперегонки с кроликами | Новости мира

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