Американка в день рождения потеряла всех пятерых детей: трагическая история

Мать боролась за спасение своих детей.

Праздник превратился в трагедию в США, когда в день рождения Сабрины Дуниган произошел пожар и все ее пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли.

Об этом пишет Metro.

Также читайте Лесные пожары в США: четыре человека пропали без вести

Трагедия произошла в квартире в Сент-Луисе, штат Иллинойс, США, где она жила со своими детьми: 9-летний Деонтей, семилетние близнецы, четырехлетний Джабари и двухлетний Лоял. На момент пожара дети были одни дома, но когда одинокая мама вернулась, она увидела пожар и попыталась вбежать в здание.

Пожарные обнаружили некоторых детей без сознания, пятый ребенок умер по дороге в больницу.

"Наша семья никогда не подвергалась такому удару. Мы опустошены. Мы сломаны. Люди судят мою племянницу. Пожалуйста, не судите ее. Молитесь за нее, это все, о чем я прошу прямо сейчас", — сказала родственница семьи.

Соседи рассказали, что пять месяцев назад предыдущий дом семьи уже сгорел. Тогда семья избежала травм. Согласно сообщениям, они после этого жили со своими бабушкой и дедушкой.

Причина пожара расследуется.

Напомним, в американском штате Иллинойс пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли в результате пожара в квартире. Мать несколько раз заходила в дом в попытке спасти детей. По предварительным данным, в момент инцидента женщины дома не было.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку