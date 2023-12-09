Американская армия получила первые высокоточные ракеты PrSM, которые должны заменить ATACMS.

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability в США происходит после успешных испытаний в ноябре на ракетном полигоне Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико. В перспективе эти ракеты должны заменить ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США сейчас.

Об этом сообщила армия США в пятницу, 8 декабря.

PrSM – армейское оружие нового поколения для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Она запускается из высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и реактивных систем залпового огня M270A2 и способна нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км.

"Высокоточная ударная ракета предоставит командованию Объединенных сил круглосуточную, всепогодную способность, которая будет противодействовать способности противника проводить боевые маневры и операции по противовоздушной обороне", – сказал Дуг Буш, помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям.

"Быстрая разработка и передача этих средств является ярким примером активного использования армией новых полномочий Конгресса по закупкам, позволяющим нам гораздо быстрее передавать солдатам улучшенное оборудование", – добавил он.

Напомним, ранее американские ракеты большой дальности ATACMS расширили украинский каталог целей, поскольку теперь Силы обороны с большей точностью смогут поражать аэродромы, средства ПВО и другие важные военные объекты оккупантов.

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