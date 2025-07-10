Американская атомная подлодка впервые пришвартовалась в Исландии: сигнал России

Американская атомная подлодка в Исландии. / © Фото из открытых источников

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Быстроходная подлодка USS Newport News класса "Лос-Анджелес" пришвартовалась в Рейкьявике - это первый визит американской атомной подводной лодки в Исландию в истории. Событие стало возможным после того, как правительство страны в 2023 году разрешило вход таких судов в свои территориальные воды.

Об этом сообщает Xataka.

Американские военные назвали мероприятие "решающим моментом", подчеркивающим растущее стратегическое значение Арктики и коридора GIUK (Гренландия-Исландия-Великобритания). Через этот морской маршрут российские подлодки регулярно выходят в Атлантику — в частности, лодки класса Ясень с крылатыми ракетами.

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Почему это важно

Исландия, не имеющая собственной армии, становится ключевым партнером НАТО по обеспечению безопасности в северной Атлантике. Во время Холодной войны здесь размещались американские военные самолеты, в настоящее время ее воздушное пространство прикрывают самолеты P-8A Poseidon и силы НАТО.

Американская атомная подлодка в Исландии. / © Фото из открытых источников

Прибытие "Ньюпорт-Ньюс" дополняет эту оборонную цепь, особенно после возможных атак на подводную инфраструктуру в Балтии, поднявших вопрос об уязвимости кабелей и трубопроводов в Северной Европе.

Российская активность в GIUK

Москва отлично понимает значение GIUK. В 2019 году она провела масштабные учения с участием десяти подлодок, которые прошли через этот коридор в подводном положении, чтобы проверить способность Запада выявить их маневры. Цель – продемонстрировать потенциал для ударов по США и сдерживать НАТО в Арктике.

Новый этап развертывания сил США

Визит подлодки — это не только символический шаг, но и расширение оперативных возможностей США в регионе. Теперь американские атомные лодки смогут получать логистическую поддержку поближе к театру действий, не обращаясь к базам в Шотландии или Норвегии.

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USS Newport News имеет 12 вертикальных пусковых установок для ракет Tomahawk, а также системы противокорабельной и противолодочной борьбы. Его присутствие – четкий сигнал о намерении США укрепить безопасность в Арктике на фоне активности России вблизи Финляндии и в Баренцевом море.