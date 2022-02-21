Американская миссия заняла несолидарную позицию — Песков о предупреждении США по поводу терактов в России

Американская миссия заняла несолидарную позицию — Песков о предупреждении США по поводу терактов в России

В Кремле заявляют, что сообщение посольства США не соответствует действительности.

В Кремле заявили, что США занимают несолидарную позицию с Россией из-за информации о предупреждении американцев об угрозе терактов в РФ.

Об этом заявил спикер президента страны-агрессории Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

В Кремле заявляют, что никаких подтверждений информации о терактах в России не нашли. "Никаких подтверждений этому мы не нашли, американская миссия занимает несолидарную позицию", – сказал Песков.

Напомним, на сайте американского посольства в Российской Федерации 20 февраля появилось сообщение об угрозах терактов в России. В нем говорилось, что, по информации источников СМИ, существует угроза нападений на торговые центры, железнодорожные станции и метро, другие места общественного скопления в крупных городских районах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы. из Украины.

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