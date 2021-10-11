Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения

Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения

В результате столкновения пострадали 11 из 130 членов экипажа.

Носовая часть атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения.

Об этом сообщили в соцсетях американские эксперты, - пишет "Интерфакс-Украина".

По информации ВМС США, на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана зашла поврежденная атомная подлодка после произошедшего 2 октября инцидента. Туда отправлена группа военных специалистов для осмотра повреждений и установления их источника.

Ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены, поэтому в случае серьезных проблем подлодку придется перенаправлять на базы на тихоокеанском побережье США.

В результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Ее ядерная установка не пострадала.

После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Пока американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По информации источников, речь не идёт о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. Согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

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USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах $ 8,5 млрд.

Напомним, что ранее в США инженера-ядерщика ВМС США и его супругу арестовали из-за обвинения в шпионаже. Они сделали нескольких попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране.

Добавим, что ранее между несколькими странами вспыхнул международный скандал из-за подводных лодок.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Заметим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

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