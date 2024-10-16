Американская противоракетная система будет защищать Израиль, но не Украину — Пентагон

Соединенные Штаты разместят систему перехвата ракет средней дальности THAAD вместе с американским экипажем в Израиле, но не будут ее применять в Европе для Украины.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, российско-украинская война и война на Ближнем Востоке являются "разными", а также разными являются обязательства США перед Израилем и Украиной.

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При этом представитель Пентагона подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

Она отметила, что президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", и отметила важность сотрудничества с Конгрессом в вопросах внешней поддержки, чтобы не допустить промедления с военной помощью.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, президент США Джо Байден распорядился послать в Израиль передовую противоракетную систему, а также американские войска для управления ею, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак со стороны Ирана.

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