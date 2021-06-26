Американская разведка опубликовала первый за полвека доклад про природу НЛО: подробности

Американская разведка опубликовала первый за полвека доклад про природу НЛО: подробности

Возможные объяснения, что такое НЛО, в Вашингтоне предлагают делить на пять категорий

Разведка США пока не может точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов, которые ранее видели американские военные.

Это следует незасекреченной версии доклада, подготовленного аппаратом директора Национальной разведки США, — пишет ТАСС.

Документ основан на собранных властями США данных об инцидентах, имевших место в период с ноября 2004 года по март 2021 года.

Большинство неопознанных воздушных явлений, вероятно, действительно представляют собой физические объекты, учитывая тот факт, что большинство из них были зафиксированы несколькими датчиками", — говорится в докладе.

Существует несколько типов неопознанных воздушных явлений. Их предлагают делить на пять категорий: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, "системы иностранных противников" и "другие" потенциальные варианты.

Всего властям США в период с 2004 по 2021 гг. удалось зафиксировать 144 неопознанных воздушных явлений, 80 из них - с помощью сразу нескольких датчиков или приборов. При этом разведка может говорить о природе только одного из них - замеченный объект оказался большим воздушным шаром. "[Природа] остальных остается невыясненной", - говорится в докладе.



Как отмечается в докладе для достижения большего понимания природы неопознанных воздушных явлений властям США необходим более тщательный анализ, который может потребовать, в частности, значительных ресурсов и дополнительных инвестиций.

В докладе подчеркивается, что воздушные явления, природу которых не удается установить, "явно создают проблему для безопасности полетов и могу представлять вызов для национальной безопасности США".

"Некоторые неопознанные воздушные явления могут быть технологиями, развернутыми Китаем, Россией, другой страной или неправительственной организацией", — утверждается в документе.

Ранее бывший президент США Барак Обама подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

После того как информация о существовании программы попала в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

Напомним, канадский астронавт Крис Хэдфилд рассказал, верит ли в существование НЛО. Астронавт признался, что во время полетов видел на небе "много непонятных вещей", однако призвал не делать поспешных выводов.

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