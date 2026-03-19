Разведка США отрицает слова Трампа о готовности Путина к завершению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин

Реклама

Американская разведка пришла к выводу, что Кремль пока не видит никаких веских причин останавливать свою агрессию против Украины, несмотря на мирные инициативы новой администрации Белого дома. Это открывает серьезные разногласия между официальными оценками спецслужб и публичной позицией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет POLITICO.

Противоречие с заявлениями Трампа

Выводы разведчиков прямо противоречат недавним комментариям Дональда Трампа. Ранее американский лидер безапелляционно утверждал, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение, а вот Украина, по его словам, не демонстрирует достаточной готовности к переговорному процессу.

Реклама

В отчете разведывательного сообщества четко указано кардинально другое видение ситуации. Москва почти наверняка остается уверенной, что одержит победу на поле боя и сможет навязать Киеву урегулирование конфликта исключительно на собственных условиях.

Потенциальные договоренности и новые угрозы для США

В то же время, в документе делается определенный реверанс в сторону мирных усилий администрации Трампа. Разведчики признают, что текущие переговоры по завершению войны могут изменить эту динамику и «смягчить некоторые региональные последствия». В отчете даже осторожно намекают, что Соединенные Штаты и Россия могли бы вернуться к «улучшенным двусторонним геостратегическим и коммерческим отношениям».

Однако эксперты предупреждают: возможность столь глобального «примирения» после завершения войны в Украине может быть быстро сведена на нет другими агрессивными шагами Кремля. В частности, в отчете отмечается развертывание российских ракет, непосредственно угрожающих территории США, а также попытки Москвы бросить дерзкий вызов американскому влиянию в Арктическом регионе.

Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард сделала тревожное заявление о ситуации в Украине , констатировав, что Россия сохраняет преимущество и готовится к длительной войне на истощение. По ее словам, российское руководство не собирается отступать и будет продолжать медленное наступление, пока не сочтет, что полностью достигло своих целей.