Разведка США отрицает слова Трампа о готовности Путина к завершению войны в Украине
Официальный отчет разведки США прямо противоречит недавним заявлениям Трампа о том, что Владимир Путин якобы готов к мирному соглашению.
Американская разведка пришла к выводу, что Кремль пока не видит никаких веских причин останавливать свою агрессию против Украины, несмотря на мирные инициативы новой администрации Белого дома. Это открывает серьезные разногласия между официальными оценками спецслужб и публичной позицией президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет POLITICO.
Противоречие с заявлениями Трампа
Выводы разведчиков прямо противоречат недавним комментариям Дональда Трампа. Ранее американский лидер безапелляционно утверждал, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение, а вот Украина, по его словам, не демонстрирует достаточной готовности к переговорному процессу.
В отчете разведывательного сообщества четко указано кардинально другое видение ситуации. Москва почти наверняка остается уверенной, что одержит победу на поле боя и сможет навязать Киеву урегулирование конфликта исключительно на собственных условиях.
Потенциальные договоренности и новые угрозы для США
В то же время, в документе делается определенный реверанс в сторону мирных усилий администрации Трампа. Разведчики признают, что текущие переговоры по завершению войны могут изменить эту динамику и «смягчить некоторые региональные последствия». В отчете даже осторожно намекают, что Соединенные Штаты и Россия могли бы вернуться к «улучшенным двусторонним геостратегическим и коммерческим отношениям».
Однако эксперты предупреждают: возможность столь глобального «примирения» после завершения войны в Украине может быть быстро сведена на нет другими агрессивными шагами Кремля. В частности, в отчете отмечается развертывание российских ракет, непосредственно угрожающих территории США, а также попытки Москвы бросить дерзкий вызов американскому влиянию в Арктическом регионе.
Напомним, директор Национальной разведки США Тулси Габбард сделала тревожное заявление о ситуации в Украине , констатировав, что Россия сохраняет преимущество и готовится к длительной войне на истощение. По ее словам, российское руководство не собирается отступать и будет продолжать медленное наступление, пока не сочтет, что полностью достигло своих целей.