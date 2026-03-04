Американская субмарина потопила военный корабль Ирана: заявление Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки уничтожили иранский военный корабль Iris Dena у побережья Шри-Ланки. Судно было неожиданно атаковано американской субмариной в Индийском океане.

Об этом он заявил во время брифинга для печати в среду, 4 марта.

Детали атаки от Пентагона

По словам главы американского оборонного ведомства, иранское военное судно было уничтожено накануне, 3 марта. Экипаж корабля не ожидал нападения и считал, что находится в полной безопасности, поскольку судно шло в международных водах.

«Вчера в Индийском океане американская подлодка потопила иранский военный корабль, который считал, что находится в безопасности в международных водах. Зато его потопила торпеда», — заявил Пит Хегсет.

Спасательная операция и сотня пропавших без вести

В результате торпедного удара по иранскому кораблю более 100 человек считаются пропавшими без вести. Всего на борту судна находились 180 человек в момент, когда судно подало сигнал бедствия.

Военно-морские силы Шри-Ланки оперативно развернули спасательную миссию, привлекая корабли и авиацию. Пока известно о спасении 32 моряков, которых с травмами разной степени тяжести доставили в Национальную больницу южного города Галле. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще семь нуждались в экстренной медицинской помощи. Поисковая операция в Индийском океане продолжается.