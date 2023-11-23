Американские аналитики оценили возможную передачу Ираном ракет России

Иран поставляет в Россию баражирующие бомбы разного типа, а также может передать баллистические ракеты малой дальности. В частности, об этом заявили в США.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что наблюдали, как российские силы все чаще используют баражирующие бомбы. В частности, модифицированы авиабомбы ФАБ-500, КАБ-500 и РПК-500 на Лиманском и Херсонском направлениях. Отмечается, что Иран производит разнообразные баражирующие бомбы внутри страны. Например Ghaem, дальнобойные Yasin, Sadid и Balaban. Тегеран обычно использует эти бомбы с разными платформами беспилотников, вероятно, и с Shahed-131/136, которые они поставляют в РФ.

Следует заметить, что один российский военный блогер ранее поделился заявлениями о том, что самолеты Су-25 могут быть совместимы с иранскими бомбардировщиками. Иран представил несколько вариантов таких бомб на форуме "Русская армия-2023" в Москве в августе 2023 года и, возможно, во время визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре 2023 года.

Кроме того, в Вашингтоне заявляли, что Иран продолжает поставлять России беспилотники и артиллерийские боеприпасы. В украинском ГУР также отмечают, что страна может продолжать отправлять небольшие партии беспилотников Shahed-131/136 в РФ, несмотря на активизацию усилий по внутреннему производству таких БПЛА.

Ранее ISW оценивал, что Иран и Россия могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет по истечении срока действия ограничений ООН на ракеты против экспорта иранских ракет и связанных с ракетами технологий 18 октября 2023 года.

Напомним, координатор Совета Нацбезопасности США Джон Кирби заявил: есть факты, указывающие на усиление сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, Тегеран предоставляет РФ значительное количество БПЛА, управляемых авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов. Все это оружие РФ использует для атак против Украины.

В администрации президента-диктатора РФ Владимира Путина отреагировали на заявления США о возможном снабжении Ираном баллистики в страну. В частности, в Кремле отметили, что военно-технические связи между двумя странами развиваются.

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