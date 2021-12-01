Американские астронавты отложили выход в открытый космос из-за опасности за бортом МКС

Обломки космического мусора приблизились к орбитальной станции и могут повредить скафандры.

В NASA решили перенести выход двух астронавтов в открытый космос на четверг, 2 декабря. Причиной стала угроза космического мусора.

Об этом сообщает Associated Press.

Двое американских астронавтов Том Маршберн и Кайла Баррон должны были заменить неисправную антенну за пределами космической станции. Но диспетчер полетов NASA заметил обломок орбитального мусора, который может приблизиться на опасное расстояние. За нехваткой времени, чтобы оценить угрозу, выход в открытый космос пришлось перенести.

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Представители NASA заявили, что астронавты столкнулись с на 7 процентов большим риском прокола скафандра во время выхода в космос из-за многочисленных обломков, возникших две недели назад, когда Россия уничтожила спутник во время ракетного испытания.

Это первый случай, когда выход в открытый космос был отменен по такой причине.

Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

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