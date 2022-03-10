Американские батареи ПВО Patriot уже охраняют границы Польши

Точное местонахождение военной базы не разглашается.

Две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, ранее дислоцировавшиеся в Германии, в среду, 9 марта, были перемещены в Польшу.

Об этом сообщает издание Stars and Sripes со ссылкой на пресс-секретаря Европейских сил США (EUCOM) капитана Кристину Джадд.

По ее словам, это перемещение произошло ускоренно, чтобы "противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и их союзников на территории НАТО".

Отвечая на вопросы журналистов по поводу этого перемещения, высокопоставленный чиновник Пентагона не указал точное место нахождения этих средств противовоздушной обороны, ранее находившихся на вооружении 10-й армии со штаб-квартирой в Кайзерслаутерне (Германия).

"Я не буду вдаваться в подробности об их местонахождении и оперативном состоянии, но они находятся в Польше, где есть соответствующий личный состав для их обслуживания", — сказал он.

Ранее сообщалось о прибытии в Польшу дополнительных подразделений американских вооруженных сил, которые разместятся на базах, из которых они в случае необходимости смогут оперативно выступить на защиту восточной границы НАТО. Предполагается, что они расположены вблизи границы с Украиной.

Чиновник Минобороны США подчеркнул, что системы ПВО были развернуты на территории Польши исключительно для оборонных целей, по консультации с польским правительством и по его просьбе.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтон Блинкен рассказал о трудностях по плану доставки польских МиГ-29 в Украину.

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