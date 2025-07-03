Американские боеприпасы были одобрены для Украины, но хранятся в Польше: список

Флаг США / © Associated Press

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На фоне того, что США приостановили поставки Украине определенных боеприпасов и ракет для ПВО стал известен список американских боеприпасов, которые были одобрены для Украины, но хранятся в Польше.

Об этом в социальной сети Х сообщил репортер национального отдела NPR, освещающий деятельность Пентагона и войну за границей Том Боумен .

В частности, речь идет о:

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92 ракеты AIM;

30 ракет Patriots (PAC3MSE);

8496 155-мм гаубических снарядов;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLR;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Напомним, что США во второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.