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Американские боеприпасы были одобрены для Украины, но хранятся в Польше: список
Сотни американских боеприпасов, одобренных для Украины, остаются на складах в Польше.
На фоне того, что США приостановили поставки Украине определенных боеприпасов и ракет для ПВО стал известен список американских боеприпасов, которые были одобрены для Украины, но хранятся в Польше.
Об этом в социальной сети Х сообщил репортер национального отдела NPR, освещающий деятельность Пентагона и войну за границей Том Боумен .
В частности, речь идет о:
92 ракеты AIM;
30 ракет Patriots (PAC3MSE);
8496 155-мм гаубических снарядов;
142 ракеты AGM-114 Hellfire;
252 ракеты GMLR;
25 ракет Stinger;
125 гранатометов AT-4.
Напомним, что США во второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.