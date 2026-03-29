Американские бомбы бессильны: стало известно, где Иран прячет свое оружие

Иранские подземные хранилища оружия / © Bild Russian в Telegram

Соединенные Штаты не могут уничтожить арсенал иранских ракет, поскольку они спрятаны в непробиваемых подземных бункерах, перед которыми бессильны любые американские бомбы.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Издание подчеркнуло, что, по информации источников, близких к американским спецслужбам, США могут подтвердить уничтожение лишь примерно трети огромного иранского ракетного арсенала и инфраструктуры.

«Это означает, что Тегеран с высокой вероятностью все еще имеет значительный запас ракет и, возможно, способен восстановить часть засыпанных или поврежденных ракет после окончания боевых действий», — пишет Bild.

Со ссылкой на американского эксперта Тимоти Лоуна издание отмечает, что свои ракеты Иран может хранить в укрепленных подземных бункерах, в частности на «базе Язд-Имам-Хусейн», которая вырезана глубоко в граните Ширкух, одном из самых твердых камней на Земле.

«Это настоящая „горная крепость“, против которой даже самые тяжелые бомбы оказываются бессильны. Между поверхностью и глубинными объектами — 440-метровая „зона смерти“ из твердого гранита, в которой взрывная энергия любой бомбы полностью рассеивается до того, как поразит цель», — объясняет Лоун.

По предположению этого эксперта, ключевые ракетные объекты Ирана расположены на глубине более 500 метров.

Между тем самая тяжелая бункеробойная бомба США GBU-57 Massive Ordnance Penetrator может проникать в такой гранит лишь на 6-10 метров.

Лоун утверждает, что внутри горной крепости «проходит автоматизированная подземная железнодорожная система, словно скрытое метро, соединяющая зоны сбора ракет, огромные склады боеприпасов и от трех до десяти различных выходов на разных сторонах горы».

Пусковые установки, по его словам, могут выдвигаться, быстро проводить запуск и в течение нескольких секунд снова скрываться под землей за тяжелыми бронированными дверями. В подземельях могут также размещаться и оснащаться бомбардировщики.

Если эта информация соответствует действительности, американцы могут противодействовать иранским ракетным атакам только бомбардировкой входов в эти объекты. Это временно может перекрыть доступ иранским военным к подземным бункерам. Однако сработает ли это, неясно.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на аналитиков писало, что война на Ближнем Востоке постепенно превращается в соревнование на выносливость обеих сторон. После начальных массированных атак интенсивность иранских ракетных ударов заметно снизилась, что свидетельствует об истощении арсеналов и переходе к тактике экономии боеприпасов.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, Иран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о возможных ударах по американским университетам в регионе Ближнего Востока в ответ на атаки по иранским учебным заведениям.

Тем временем американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на Ближнем Востоке.