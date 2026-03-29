- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 729
- Время на прочтение
- 3 мин
Американские бомбы бессильны: стало известно, где Иран прячет свое оружие
По предположению американского эксперта, ключевые ракетные объекты Ирана расположены на глубине более 500 метров.
Соединенные Штаты не могут уничтожить арсенал иранских ракет, поскольку они спрятаны в непробиваемых подземных бункерах, перед которыми бессильны любые американские бомбы.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Издание подчеркнуло, что, по информации источников, близких к американским спецслужбам, США могут подтвердить уничтожение лишь примерно трети огромного иранского ракетного арсенала и инфраструктуры.
«Это означает, что Тегеран с высокой вероятностью все еще имеет значительный запас ракет и, возможно, способен восстановить часть засыпанных или поврежденных ракет после окончания боевых действий», — пишет Bild.
Со ссылкой на американского эксперта Тимоти Лоуна издание отмечает, что свои ракеты Иран может хранить в укрепленных подземных бункерах, в частности на «базе Язд-Имам-Хусейн», которая вырезана глубоко в граните Ширкух, одном из самых твердых камней на Земле.
«Это настоящая „горная крепость“, против которой даже самые тяжелые бомбы оказываются бессильны. Между поверхностью и глубинными объектами — 440-метровая „зона смерти“ из твердого гранита, в которой взрывная энергия любой бомбы полностью рассеивается до того, как поразит цель», — объясняет Лоун.
По предположению этого эксперта, ключевые ракетные объекты Ирана расположены на глубине более 500 метров.
Между тем самая тяжелая бункеробойная бомба США GBU-57 Massive Ordnance Penetrator может проникать в такой гранит лишь на 6-10 метров.
Лоун утверждает, что внутри горной крепости «проходит автоматизированная подземная железнодорожная система, словно скрытое метро, соединяющая зоны сбора ракет, огромные склады боеприпасов и от трех до десяти различных выходов на разных сторонах горы».
Пусковые установки, по его словам, могут выдвигаться, быстро проводить запуск и в течение нескольких секунд снова скрываться под землей за тяжелыми бронированными дверями. В подземельях могут также размещаться и оснащаться бомбардировщики.
Если эта информация соответствует действительности, американцы могут противодействовать иранским ракетным атакам только бомбардировкой входов в эти объекты. Это временно может перекрыть доступ иранским военным к подземным бункерам. Однако сработает ли это, неясно.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на аналитиков писало, что война на Ближнем Востоке постепенно превращается в соревнование на выносливость обеих сторон. После начальных массированных атак интенсивность иранских ракетных ударов заметно снизилась, что свидетельствует об истощении арсеналов и переходе к тактике экономии боеприпасов.
Война США против Ирана — последние новости
Напомним, Иран нанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о возможных ударах по американским университетам в регионе Ближнего Востока в ответ на атаки по иранским учебным заведениям.
Тем временем американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования (CENTCOM) США на Ближнем Востоке.