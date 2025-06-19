Американские чиновники готовятся, что Вашингтон атакует Иран: детали от Bloomberg

Армия США. / © Reuters

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Американские чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану уже в ближайшие дни. Есть признак того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на должностных лиц из Штатов, которые осведомлены о ситуации.

Ситуация все еще развивается и может измениться, высказались источники, попросившие остаться анонимными. Некоторые указали на возможные планы забастовки на выходные. Высшие руководители нескольких федеральных агентств тоже начали готовиться к нападению”, - говорится в материале Bloomberg.

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Подготовка чиновников является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Между тем, ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.

Заметим, что риторика Трампа значительно изменилась в последние дни, поскольку союзники убедили его, что Иран близок к получению ядерного оружия.

"Он дал им шанс на дипломатию. Я думаю, что они ошиблись в расчетах. Чем быстрее мы положим конец этой угрозе для человечества, тем лучше", - сказал сенатор.

Заявления Трампа

Дональд Трамп несколько дней публично размышляет о призыве к удару по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем. Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что имеет "идеи о том, что делать". По словам президента США, он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до его наступления", поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.

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Заметим, что последние заявления президента Трампа о войне противоположны тем, что он делал неделю назад. Тогда глава Белого дома призвал к дипломатическим переговорам для достижения соглашения о ядерном разоружении с Ираном.

Дата публикации 20:22, 18.06.25 Количество просмотров 16 Верховный лидер Ирана пригрозил США "решительным ответом" в случае вмешательства на стороне Израиля!