Американские демократы давят на Байдена по передаче Украине F-16 — СМИ

В США представитель Демократической партии от штата Колорадо Джейсон Кроу вместе с другими американскими конгрессменами призывает Белый дом передать ВСУ самолеты и ракеты большей дальности. Демократ подчеркивает, что сейчас Украина переживает критический момент войны.

Издание The Hill пишет, что президент Джо Байден испытывает давление со стороны демократов относительно передачи ВСУ американских истребителей F-16.

Авторы материала отмечают, что члены американского Конгресса США от обеих партий призывают Байдена предоставить ВСУ современные истребители F-16 и ракеты большей дальности MGM-140 ATACMS. Среди приверженцев такой позиции ветераном войны в Ираке, конгрессмен Джейсон Кроу.

"Украина переживает критический момент войны. F-16 обеспечивают большую дальность действия, чем наземные системы и могут помочь Украине достичь преимущества в воздухе", — цитируют журналисты Кроу.

Также среди сенаторов, обратившихся в Байден с письмом о расширении военной помощи Украине, были демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус. Политики подчеркивают, что именно соединение танков, истребителей и ATACMS поможет еще больше взорвать способность оккупантов продолжать военную агрессию против Украины.

Группу из более чем десятка членов Палаты представителей, выступающих за предоставление ВСУ F-16, возглавил демократ Джаред Голден. По его словам, истребители очень важны.

"F-16 дадут Украине возможность лучше защищать украинские сухопутные войска, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также преимущество в воздухе, необходимое для защиты своей страны и народа", — заявил Голден.

Тем временем сенатор-демократ Марк Келли отправил письмо руководителю Пентагона Ллойду Остину. В нем он просит попросить предоставить данные о том, что нужно для отправки в Украину американских самолетов.

Журналисты The Hill отмечают: несмотря на давление, Джо Байден пока отказывается от снабжения украинской армии ракетами ATACMS и самолетами F-16.

"Президент Байден сказал, что это на данный момент не рассматривается. Сейчас мы сосредоточены на возможностях, которые, по словам самих украинцев, им действительно понадобятся в ближайшие недели и месяцы", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби 24 апреля.

Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что более 98% обещанной бронетехники уже в Украине. По его словам, украинская армия своевременно получит все необходимое оружие для ожидаемого наступления. Каволи также добавил, что сухопутные силы России сегодня больше, чем они были в начале войны, несмотря на многочисленные потери в боях против Украины. В частности, РФ потеряла только 80 самолетов и до сих пор имеет около тысячи истребителей.

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