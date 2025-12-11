- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Американские десантники захватили "очень большой" нефтяной танкер: подробности и видео
Американские военные вертолеты зависли над судном, а спецназовцы спустились по канатам на палубу и взяли танкер под свой контроль.
В среду, 10 декабря, американские войска захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы, что свидетельствует о значительном усилении давления Вашингтона на правительство Николаса Мадуро.
Видео спецоперации опубликовали власти США.
На опубликованных кадрах видно военные вертолеты, зависающие над судном, а десантники спускаются по канатам на палубу и берут под контроль танкер.
В операции участвовали два вертолета, 10 сотрудников Береговой охраны, 10 моряков и спецназовцы.
Корабль, идентифицированный как Skipper, находился под санкциями США с 2022 года за его участие в контрабанде нефти, которая якобы финансировала «Хезболлу» и силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Как сообщает ВВС, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что «у побережья Венесуэлы был захвачен нефтяной танкер — большой, очень большой нефтяной танкер, фактически самый большой из когда-либо захваченных».
Генеральный прокурор США Пэм Бонди описала судно как «танкер, который использовался для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана».
Напомним, ранее российский танкер, входящий в «теневой флот», изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.