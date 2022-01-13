Американские дипломаты в Женеве и Париже пострадали от "гаванского синдрома": причина этого недуга до сих пор неизвестна

В Госдепе США не комментируют эти случаи из-за требований конфиденциальности по медицинским вопросам.
Летом 2021 года в швейцарской Женеве и в столице Франции Париже представители дипломатического корпуса США испытывали симптомы так называемого "гаванского синдрома" — загадочного неврологического заболевания, впервые зафиксированного среди американских дипломатов в столице Кубы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, с 2016 года от недуга пострадали уже около 200 американских дипломатов на Кубе, от столицы которой он получил название, в Китае и странах Европы и Южной Америки. Его симптомы проявляются головной болью, головокружением, когнитивными трудностями, шумом в ушах, проблемами со зрением, слухом и равновесием.
В Женеве "гаванский синдром" обнаружили, по крайней мере, у трех чиновников, одного из которых эвакуировали в США на лечение. В Париже на подобные симптомы пожаловался один дипломат.
В Госдепе отказались комментировать эту информацию, сославшись на требования конфиденциальности по медицинским вопросам.
Точная причина "гаванского синдрома" не установлена. Высокопоставленные должностные лица в администрациях президентов Байдена и Трампа высказывали предположение, что за атаками, вызывающими недуг, стоят российские спецслужбы.
Напомним, ранее Центральное разведывательное управление США срочно эвакуировало сотрудника разведки, служившего в Сербии, из-за неврологических приступов, похожих на симптомы "гаванского синдрома".
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