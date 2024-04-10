Американские дроны не оправдали ожиданий Украины и Пентагона в войне — WSJ

Американская компания Skydio обеспокоена тем, что их беспилотники не оправдали ожиданий в борьбе против российских войск в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Отмечается, компания надеялась, что их дроны зарекомендуют себя в боевых испытаниях, которые принесут продажи и внимание. Однако Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы, поэтому компания вернулась к разработке, опираясь на предыдущие ошибки.

Журналисты подчеркивают, что это также плохая новость для Министерства обороны США, нуждающегося в надежной поставке тысяч малых беспилотных летательных аппаратов.

Руководители компаний-производителей беспилотников, украинцы на передовой, украинские члены правительства и бывшие американские военные чиновники рассказывают, что американские дроны — дорогие, неисправные и их трудно ремонтировать.

Издание, ссылаясь на источники в правительстве Украины, отмечает, что американские беспилотники "хрупкие и неспособные преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS". По словам собеседника, иногда они не могли взлететь, выполнить миссию или вернуться. Также они не могли летать на расстоянии, запроектированном в системе, или нести значительную полезную нагрузку.

В WSJ пишут, что украинские военные получили десятки тысяч беспилотников, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют китайские беспилотники компании SZ DJI Technology, а также отечественные.

Однако в компании DJI заявили, что пытаются ограничить использование своих беспилотников в войне.

"DJI выражает абсолютное сожаление и осуждает использование своих продуктов для причинения вреда в любой точке мира", — цитирует издание заявление DJI.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщали, как иранские беспилотники изменяют характер войн в мире.

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