Американские эксперты оценили уровень ущерба от утечки секретных документов США

Эксперты рассказали о последствиях, которые могут ожидать США и союзников после утечки секретных данных Пентагона.

Истоки секретной информации Пентагона полезны для России, поскольку дают властям представление о планах Украины и США, а также об отношении Штатов к российской войне против Украины.

Такое мнение высказал аналитик Даг Бендоу из CATO Institute, пишет Голос Америки.

"Самым большим победителем, пожалуй, будет Россия. … Это проблема для этой администрации, и это будет проблемой и дальше, если в правительстве не смогут убедиться, что такие истоки не повторятся”, — сказал Бендоу.

Бывший американский дипломат Мэтью Бриза также считает, что история с возможной утечкой документов весома хотя бы потому, что она дает России ценную информацию о работе разведки США.

"Моя оценка вреда: это серьезно, потому что россияне узнали о том, что мы знаем, и в некоторых случаях — каким образом мы это знаем. А это означает потенциальное разоблачение людей, являющихся источниками этой информации. Это также вредит отношениям США с друзьями и союзниками, потому что они снова видят доказательства того, о чем все знают: что все страны шпионят одна за другой, даже некоторые из ближайших союзников, за исключением ключевых", — сказал он.

В комментарии СNN бывший директор ЦРУ и эксминистр обороны США Лион Паннета согласился, что история со "сливом" документов, безусловно, повлияет на отношения США с партнерами и это "займет некоторое время, чтобы восстановить доверие".

Комментируя вопрос, нанесет ли эта история вред доверию партнеров к США, помощник министра обороны США Крис Мар заявил, что независимо от ситуации, любая утечка секретной информации наносит глубокий вред и подрывает доверие.

В правительстве США добавили, что заверили союзников и партнеров в "приверженности защите разведывательных данных и верности партнерских отношений".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что "утечка секретных документов" из Пентагона является смесью правды и дезинформации. Министр уверен, что за этой операцией стоит Россия, которая стремится поссорить Украину с западными союзниками.

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