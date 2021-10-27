Американские эксперты рекомендовали применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Американские эксперты рекомендовали применение вакцины Pfizer среди детей от 5 до 11 лет

Преимущества вакцинации маленьких детей перевешивают риски, связанные с вакцинацией.

Эксперты по вакцинам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердительно проголосовали за одобрение вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

17 человек проголосовали "за" одобрение вакцины, один эксперт воздержался.

Преимущества вакцинации маленьких детей перевешивают риски, связанные с вакцинацией.

Несмотря на то, что дети по сравнению с пожилыми людьми подвергаются меньшему риску серьезно заболеть коронавирусом, у родителей должен быть выбор, вакцинировать ребенка или нет.

Дальше управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США примет свое решение о вакцинации детей в течение следующих нескольких дней.

Если оно решит одобрить вакцину, то потом на следующей неделе этот вопрос рассмотрят Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось, что детские дозы вакцины против COVID-19 от американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективны для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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