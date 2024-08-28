Американские генералы объяснили, как война в Украине повлияет на НАТО

Американские генералы в отставке и другие участники дискуссии в аналитическом центре Проект американской безопасности заявили, что Украина демонстрирует НАТО, какой будет война в будущем. Они также отметили, что российско-украинская война может завершиться непредсказуемым образом.

Об этом пишет Голос Америки.

Эксперты считают, что инновационные действия украинцев в противостоянии российской войне показывают странам НАТО, как в будущем будут развиваться войны и предоставляют ценные уроки для противостояния агрессорам.

Речь шла о будущем НАТО после завершения российско-украинской войны. Хотя альянс уже много лет работает над стратегическим видением своего будущего, реалии этой войны могут изменить эти планы, отметили организаторы дискуссии.

Мэтью Уоллин, главный операционный директор ASP и эксперт по стратегии национальной и ядерной безопасности, а также отношений между США и Россией отметил, что война в Украине демонстрирует технологическую революцию, в частности, в сфере беспилотников с искусственным интеллектом. Он отметил лидерство Украины и успешные достижения, такие как испытание первой украинской баллистической ракеты.

Он обратил внимание на недавнее заявление бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, считающего, что автономные системы, способные контролировать беспилотники, радикально меняют военное дело. Милли подчеркивает, что война стимулирует инновации, и будущие конфликты не будут больше сосредотачиваться на количестве войск или техники, а на автономных системах оружия и мощных алгоритмах.

Марк Милли предупреждает, что США не готовы к будущему, где автономные системы и дроны играют ключевую роль. Он указывает, что реактивные самолеты, корабли и танки США не оснащены для защиты от дронов и что Пентагон недостаточно активно внедряет искусственный интеллект. Милли отмечает, что Россия использует беспилотники с искусственным интеллектом против Украины, а Китай производит большую военную реструктуризацию с акцентом на технологии.

Милли подчеркнул, что США нужно быстро изменить курс, реформировать вооруженные силы и научить солдат использовать беспилотники и искусственный интеллект, чтобы оставаться ведущим мировым государством. В противном случае новые технологии могут быть использованы злоумышленниками для атак на США.

Генерал-лейтенант Дуглас Лют отметил, что США следует оценивать свою помощь Украине не только с учетом предоставленных ресурсов, но и с учетом потребностей Украины. Он подчеркнул, что Украина проявила себя как ответственный военный партнер. Мэтью Уоллин добавил, что война в Украине демонстрирует, что качество важнее количества, и что США и их союзники должны быстро внедрять инновации в технологиях и тактике. Без этого, по его мнению, страны не будут готовы к следующему конфликту, в частности, с Китаем.

Напомним, украинские силы успешно опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Президент Зеленский не раскрыл подробности испытания, но подтвердил его успешный результат.

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