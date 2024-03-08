Американские истребители F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия

Американский ударный истребитель F-35A был официально сертифицирован для перемещения термоядерной гравитационной бомбы B61-12.

Об этом сообщил представитель Объединенного программного офиса F-35 Расс Гомере, передает Breaking Defense.

Он отметил, что хотя союзникам по НАТО США обещали завершить этот процесс к январю 2024 года, сертификация была получена 12 октября.

Теперь некоторые самолеты данного типа смогут нести ядерные бомбы B61-12. Таким образом, истребители F-35 стали самолетами "двойного назначения", которые могут нести как обычные, так и ядерные бомбы.

"F-35A — это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие, и первая новая платформа (истребитель или бомбардировщик), достигшая этого статуса с начала 1990-х годов. Эта работа по ядерной сертификации F-35 является кульминацией свыше 10 лет интенсивных усилий всего атомного предприятия, в которое входят 16 различных государственных и отраслевых заинтересованных сторон", – сказал Гомере.

Он заявил, что теперь США и НАТО получили важный потенциал, поддерживающий обязательства Вашингтона относительно расширенного сдерживания раньше, чем ожидалось.

Издание отмечает, что в настоящее время около 100 старых вариантов бомб B61 находятся у союзников по НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Первые из четырех стран планируют стать эксплуатантами F-35, а необходимость иметь самолет, способный нести ядерное оружие, является ключевой причиной присоединения Германии к этой программе.

Самолеты двойного назначения будут еще одной частью программы сдерживания наряду с традиционной ядерной триадой, состоящей из бомбардировщиков, подлодок и межконтинентальных баллистических ракет. Новые возможности ядерного оружия для объединенного ударного истребителя появляются в критический момент, поскольку на фоне войны в Украине российское руководство часто использует устрашение ядерным оружием.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО дали резкий ответ на очередные угрозы Путина применить ядерное оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США отреагировали на безответственную риторику российского диктатора.

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