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Американские конгрессмены призывают голосовать за помощь Украине уже на этой неделе

Американские конгрессмены призывают голосовать за помощь Украине уже на этой неделе

Конгресс в США. / Фото: Associated Press

Тем временем Палата считает своим приоритетом утверждение бюджетного законодательства.

Американские законодатели призывают республиканца, спикера Палаты представителей США   Майка Джонсона вынести вопрос о помощи Украине на голосование на этой неделе. Иначе этот вопрос может быть рассмотрен только после 9 апреля.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на членов Палаты.

Отмечается, что Палата представителей американского Конгресса вернулась 19 марта к работе. Впрочем, у законодателей всего несколько дней для принятия помощи.

"Время идет и нужно, чтобы законопроект по национальной безопасности, который поддерживают обе партии, пересек финишную прямую до 22 марта, когда мы уедем из города", — заявил лидер меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис.

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призывает к рассмотрению этого законопроекта в ближайшие дни. В свою очередь, спикер Джонсон заявил, что приоритетом для Палаты является утверждение бюджетного законодательства.

"Мы продвигаемся по привычному процессу ассигнований — должны завершить до пятницы — после этого, как сказал спикер, он готов вынести законопроект о дополнительном финансировании на голосование", — отмечает председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол.

Напомним, издание The Hill со ссылкой на сенаторов-республиканцев сообщало, что спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но с изменениями. По его словам, проект для поддержки Украины будет отличаться от принятого Сенатом.

К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что американский спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответственен за срыв помощи Украине. Политик подчеркнул, что помощь Украине – не внутренний вопрос США.

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