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Американские пошлины: Урсула фон дер Ляен выступит с заявлением
Соединенные Штаты Америки ввели ряд пошлин на товары из всех стран.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен , которая сейчас находится в Узбекистане на саммите, объявит реакцию Европейского Союза 3 апреля в 5 часов утра по центральноевропейскому времени (6 по Киеву — ред.).
Об этом сообщила журналистка The Guardian Лиза О'Карролл. Она является временным корреспондентом в Ирландии и освещает вопросы Европейского Союза и Brexit.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года обнародовал давно обещанный широкий набор пошлин на импорт в рамках программы "Америка превыше всего".