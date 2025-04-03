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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
551
Время на прочтение
1 мин

Американские пошлины: Урсула фон дер Ляен выступит с заявлением

Соединенные Штаты Америки ввели ряд пошлин на товары из всех стран.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен , которая сейчас находится в Узбекистане на саммите, объявит реакцию Европейского Союза 3 апреля в 5 часов утра по центральноевропейскому времени (6 по Киеву ред.).

Об этом сообщила журналистка The Guardian Лиза О'Карролл. Она является временным корреспондентом в Ирландии и освещает вопросы Европейского Союза и Brexit.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года обнародовал давно обещанный широкий набор пошлин на импорт в рамках программы "Америка превыше всего".

Дата публикации
Количество просмотров
551
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