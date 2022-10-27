Американские республиканцы планируют урезать военную помощь Украине — The Washington Post

Настроения в Конгрессе США свидетельствуют о возможных изменениях в политике по отношению к Украине.

Лидер меньшинства в Палате представителей, республиканец Кевин Маккарти заявил, что в следующем году Конгресс может ограничить военную помощь Киеву.

Об этом пишет The Washington Post.

"Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины больше, чем все наши европейские союзники вместе взятые, и такое положение вещей никто не контролирует. Это глупо, и так больше продолжаться не может", — заявил накануне Джош Гоули, сенатор-республиканец от штата Миссури.

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В то же время в понедельник было опубликовано письмо, подписанное 30 либеральными демократами, которое призывает президента Байдена к переговорам с Россией.

После публикации письма в СМИ конгрессмены начали отзывать свои подписи. В частности, конгрессмен Марк Покан говорит, что письмо было написано в июле, после чего контекст существенно изменился. Другие конгрессмены говорят, что сейчас не подписали бы такое письмо, а также что они не знали о планах его обнародовать. И даже несмотря на эти оговорки, риторика письма противоречива, говорится в статье, ведь пространство для дипломатии может быть только когда к ней готовы все стороны. Переговоры с Путиным могут легитимизировать его преступления, считает сенатор Крис Мерфи.

Издание NBC News пишет, что конгрессмены США планируют выделить Украине пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов долларов.

Указанной суммы должно было хватить на весь следующий год. Из-за опасений, что новый Конгресс может более скептически относиться к помощи Украине, самый большой пакет может быть принят уже к январю 2022 года.

Военная помощь США Украине: подробности

Соединенные Штаты поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября также заявил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

По данным Министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров.

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