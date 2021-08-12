Американские рыбаки поймали акулу и использовали ее челюсть для открытия банки с пивом: Сеть возмущена (фото)

Рыбаки говорят, что "это было весело".

Во Флориде (США) рыбаков раскритиковали за то, что они поймали акулу и использовали ее челюсть, чтобы открыть банку с пивом.

Об этом пишет The Sun.

Товарищи рыбачили на пляже Флориды, когда поймали то, что, как полагают, было песчаной тигровой акулой, и решили использовать ее как консервный нож. На опубликованных кадрах видно, как один приятель держит челюсти испуганной акулы, а другой — разбивает металлическую банку о зубы.

скриншот с видео

Несмотря на пручання акулы, один из рыбаков забрал свою банку и попробовал напиток. После этого двое товарищей начали смеяться с беззащитной акулы.

Разъяренные зоозащитники осудили опубликованное видео, многие назвали поведение "неуважительным" и "оскорбительным". Когда к одному из мужчин подошли репортеры, тот признал, что это "вероятно, не самая лучшая идея", однако он объяснил инцидент как "просто забава".

"Да, вылавливать акулу из воды — незаконно. Я получил предупреждение от начальника охраны после того, как для этого были сняты видео", — сказал рыбак Коди Скотт.

Рыбаки заверили, что акула мол не пострадала. Они согласились, что это была не лучшая идея, и добавили, что сделали все возможное, чтобы убедиться, что с акулой все хорошо.

"Конечно, мы не пытаемся навредить рыбе, но я могу понять, что люди могут воспринимать это как неуважение", — отметил Уятт Даллисон и добавил, — "Мы пытались оставить ее в воде, чтобы в жабры попадала вода, но людям позволено думать, что они хотят. Это было просто весело".

скриншот с видео

Видео на их канале посмотрели более 62 тысяч и получило более 147 комментариев, многие из пользователей выразили свое недовольство, назвав поведение "неуважением".

В свою очередь, Национальное морское рыболовство США подтвердило, что подобный поступок незаконный, хотя пока не ясно, была ли действительно эта акула песчаной тигровой, которая под охраной. Следует заметить, что закон Флориды запрещает доставать из воды охраняемых акул, в частности, песчаную тигровую акулу.

Напомним, мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок желтоперого каранкса, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на пути ему стали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку